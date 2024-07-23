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41歲王心凌後台照曝！鏡子洩「無濾鏡真面目」　粉絲驚：不敢相信

▲王心凌對著鏡子自拍，洩露她在無濾鏡下的真實狀況，許多粉絲直呼不敢相信。（圖／王心凌IG）
▲王心凌對著鏡子自拍，洩露她在無濾鏡下的真實狀況，許多粉絲直呼不敢相信。（圖／王心凌IG）

記者朱祖儀／綜合報導

41歲「甜蜜教主」王心凌出道至今有許多膾炙人口的歌曲，包括〈愛你〉、〈睫毛彎彎〉、〈大眠〉等，日前更因陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季翻紅，忙著在中國大陸開巡迴演唱會。不過即使她行程滿檔，臉上依舊沒有露出任何疲態，她近日對著後台鏡子自拍，洩露出無濾鏡的真實模樣，仍可以在她臉上看到滿滿少女感。許多粉絲驚呼「不敢相信！這是40多歲的臉嗎？」

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後台鏡子前自拍　洩露41歲真實模樣

王心凌近來雖然大多都在中國活動，不過她只要有新動態，都會發到社群平台和粉絲互動。近日她就在IG透露，之前杭州演唱會找來歌手汪蘇瀧當嘉賓，這次她也要回報，當汪蘇瀧南京演唱會的嘉賓，還分享在後台梳化的照片。

▲王心凌對著鏡子自拍，洩露她在無濾鏡下的真實狀況。（圖／王心凌IG）
▲王心凌對著鏡子自拍，臉上幾乎沒有皺紋，皮膚也依舊白皙、無色差。（圖／王心凌IG）
只見當時造型師在幫王心凌弄頭髮，她則拿著手機對著鏡子自拍，無濾鏡的真實模樣曝光，發現她的皮膚白裡透紅、五官精緻，幾乎沒有皺紋，公主頭上還繫上黑色蝴蝶結，看起來仍像20多歲的少女。而她身上的細肩帶藍白色條紋小洋裝，露出胸前大片肌膚，也可以看到她相當白皙，完全沒有色差，除了臉蛋之外，身上的肌膚也保養得非常好，完全不馬虎。不少粉絲紛紛稱讚，「姐姐真是美炸了」、「你20歲長這樣，到了4開頭還是長這樣，怎麼都不會老」、「看起來比很多新人年輕，簡直不敢相信」。

《浪姐3》回憶殺翻紅　演唱會票價被炒10倍

事實上，王心凌先前在《乘風破浪的姐姐》翻紅後，在中國多個城市開唱，巡迴接近尾聲時，演唱會第一排位子的票價甚至被炒到原價的10倍，許多粉絲紛紛敲碗加場。為了不讓歌迷失望，王心凌日前在「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」最終場的時候，就宣布將把演唱會升級為「SUGAR HIGH 2.0」，全新巡演將在10月開跑。

不過日前也有台灣網友在PTT不解表示，感覺王心凌唱歌實力不如張惠妹、孫燕姿、梁靜茹，跳舞也贏不過蔡依林，似乎只能算B咖歌手，「王心凌在中國是在紅什麼？」當時就有不少網友打臉原PO，直說「你才B咖，那時國中每班都在放她的歌，人家這年紀保養還能唱跳，不要眼紅成這樣」、「王心凌還能唱跳就屌打現在的歌手了」、「前兩年的回憶殺，就火了」。

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