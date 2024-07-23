影／漢光40陸軍第四作戰區裝甲564旅戰力保存演練

全台799處易肇事路口　中市63處年底前改善完成

▲交通部列管中市63處改善路口地方說明會。(圖／交通局提供2024.7.23)
▲交通部列管中市63處改善路口地方說明會。(圖／交通局提供2024.7.23)

記者柳榮俊/台中報導

交通部盤點全台行人799處易肇事路口，其中台中市有63處行人易肇事路口，獲國土署補助1.26億元辦理路口改善工程；市府交通局已完成23處路口規劃，並於7月上旬至太平、南區、霧峰、北屯、清水、大甲等行政區，接連辦理6場地方說明會，向民眾說明易肇事路口改善方案，也進一步蒐集當地意見，獲地方民意大力支持，交通局將儘速施工，63處路口預計年底前改善完成。

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局長葉昭甫表示，交通局積極推動「人本交通」政策，針對行人易肇事路口，例如大甲區中山路與民生路口，先行優化路口行人動線環境，改善路口標誌、標線、號誌，同步調整行穿線退縮、增加標線型人行道及人行道轉角調整等；另針對清水區中山路與文化路口，將調整車道配置規劃左轉車道；北屯區崇德路與豐樂路口則規劃行人庇護島等等改善作為，為利工程推動順利，除邀集無障礙團體代表與交通專家學者進行「設計圖說審議會」，並接續至各區辦理會勘，向立法委員、市議員及里辦公處說明改善方法與效益。


葉昭甫指出，市府各局處持續優化路口交通工程設施，目前已完成設置行人庇護島251處、退縮行穿線146處、標線型人行道172條、綠斑馬736處、行人號誌2,065處、行穿線照明燈23處，以及136處行人專用時相及353處行人早開。另將持續針對人、車、路、環境提出對應的改善方案規劃，提供後續執行工程及教育等方面改善措施，藉由分析改善地點的肇事資料前後比較結果，檢討改善成效，達到永續、人本、共好的交通目標。


交通局說，以接地氣方式深入區里說明改善方式與期程，除取得地方共識外，也可配合地方需求，進一步調整路口改善方案。每一場說明會都是市府團隊落實防治策進的作為，與會民意代表或其服務處及里長，感受交通局團隊的誠意與行動力，均表示支持交通局儘速施工。交通局也會持續加強向地方民眾宣導，落實人守法、車禮讓、路安全的觀念，降低易肇事路口危險程度，為市民打造友善的用路環境。

中市公共無障礙設施　議員：變「有」障礙環境

婦夜尿5次怨「根本不用睡」　中醫三伏貼大幅改善

「男公關」討不到出場費　變臉傳血腥照嚇壞正妹

暑期賞花新熱點　中市后里環保公園金黃花海盛放

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生