大聯盟週報Week16／大谷單周2轟寫紀錄！MLB交易大限這6隊壓力大

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短短一周內，洛杉磯道奇隊的大谷翔平又幹了不少大事，先是在明星賽中開轟，成為史上第一位曾經在明星賽拿下勝投（2021年）且擊出全壘打的選手，在周日比賽中更轟出473呎遠的大號全壘打，成為史上第一位在大聯盟連4年都有30轟的日本選手。
7月16日在德州遊騎兵球場所舉行的明星賽中，大谷在3局上從紅襪投手霍克（Tanner Houck）手中轟出飛出場外的大號3分彈，這是繼2007年鈴木一朗敲出場內全壘打之後，首度有日本選手在明星賽開轟，也是第一發由日本選手在明星賽轟出場外的全壘打，更是道奇28年來的明星賽首轟，前一轟由名人堂球星皮耶薩（Mike Piazza）在1996年所締造。
大谷在這一戰所寫下的紀錄不只如此，國聯終場以3比5輸球，大谷在3次上場打擊，結果分別是四壞球、全壘打和三振，不但攻下全隊所有分數，國聯其他打者甚至連保送都沒有，他因此成為明星賽史上第一位全隊唯一有打點和保送的選手。
道奇在明星賽後的第一個系列賽在主場迎戰波士頓紅襪，大谷在前兩戰各敲1安，球隊都贏球。第3戰道奇讓紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）嚐盡苦頭，在他5局的投球中敲出5發全壘打，大谷在5局下轟出陽春彈，本季累積30轟，道奇9比6獲勝，完成3戰橫掃。
這一轟雖然沒有飛出場外，但落點是靠近中外野的看台頂端平台的涼亭中，距離長達473呎，成為2015年啟用Statcast系統以來，道奇球場距離第2遠的全壘打，僅次於史坦頓（Giancarlo Stanton)）在2015 年5 月12 日的475 呎全壘打。
同樣在這一天，舊金山巨人隊的索雷爾（Jorge Soler）在有著「打者天堂」的丹佛市庫爾斯球場（Coors Field）轟出478呎的全壘打，超越大谷於4月同樣是在庫爾斯球場締造的476呎，成為本季最遠一轟。
周日這一轟雖不是這天最遠的全壘打，但大谷將球擊出後的氣勢，讓一旁的隊友做出不可思議的表情，二壘手拉克斯（Gavin Lux）直說：「我不會再對他所做的事感到驚訝了，這感覺像是他在球棒上加裝獵槍似的。」3屆國聯賽揚獎得主柯蕭（Clayton Kershaw）更表示，在自己17年生涯中，從未看過有人能像大谷那般將球打到那個位置。
交易大限前最後衝刺 6球團制服組壓力山大
對各球團總管（總經理，general manager，GM）來說，每年的選秀會過後到交易大限之間僅僅2、3周的時間，絕對是最忙碌、最緊張的時候。選秀有著既定策略和長期觀察，照著計劃走就好，但交易大限前，狀況可是瞬習萬變，任何球隊都可能隨時在賣家和買家身份中切換，完全是跟時間賽跑。
2024年大聯盟的交易大限是美國東岸時間7月30日下午6點，距今不過一周多一點的時間，但今年因為檯面上可能沒有潛在的交易大咖，再加上目前也只有7支球隊在外卡排名中落後超過7場（以兩聯盟外卡排名第3的球隊做為基準點），可以說有近8成的球隊仍有機會打進季後賽，局勢複雜，交易大限前該怎麼做，讓各球團辦公室傷透腦筋。
權威網媒《The Athletic》列出交易大限前壓力最小的5支球隊，分別是暫居分區第一的費城人、金鶯、守護者，國聯外卡首位的勇士，以及早完成補強的教士，比較值得注意的是以下6支壓力最大的球隊，球團制服組在這最後階段將有接（打）不完的電話和翻不盡的資料，恐怕得讓他們難以安眠。
芝加哥白襪隊GM蓋茲（Chris Getz）
白襪目前落後美聯中區第一的守護者多達33.5場，該做的自然是重建工作，蓋茲早就召告天下，白襪沒有不能碰的球員，包括王牌投手克羅切特（Garrett Crochet）、投出生涯年的先發投手費德（Erick Fedde），以及明星中外野手小羅伯特（Luis Robert Jr.）在內，都可以被交易到任何球隊。 雖然策略明確，但白襪是否能靠著這一波操作「搶刼」其他球隊更多的頂級新秀，關係著蓋茲能在這個職位待多久。
多倫多藍鳥隊總裁夏皮洛（Mark Shapiro）、GM阿金斯（Ross Atkins）
在戰力一向飆悍的美聯東區中，藍鳥戰績墊底且落後首位的金鶯15場，問題是該進行什麼樣程度的重建工作？以現實面來看，藍鳥如果沒辦法在交易大限前與一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、游擊手比謝特（Vladimir Guerrero Jr.）簽下延長、而且是越長越好的合約，那不如將他們交易出去算了。任何一隊想換來這兩位球星其中之一，都得有農場系統被被「洗劫」的心理準備，這對農場戰力薄弱的藍鳥來說，絕對大補。
但如果藍鳥沒辦法做到如此壯土斷腕，至少也得出清幾位還不錯的先發投手，像是巴塞特（Chris Bassitt）、菊池雄星和高斯曼（Kevin Gausman），只要能補強一定程度的年輕戰力，至少也不至於看不到未來。
西雅圖水手隊棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）、GM霍蘭德（Justin Hollander）
水手隊在美聯西區幾乎與太空人齊頭並進，他們擁有幾乎是美聯最強悍的先發輪值，第1號到第5號都夠勇，但問題在於火力也未免太弱了點，團隊打擊率0.218在全大聯盟墊底，總得分387在大聯盟倒數第3、美聯倒數第2，就算是進到季後賽，能過得了潛在對手金鶯、洋基、守護者、太空人等隊這關嗎？
這個結果讓許多人不了解水手高層在去年休季期間，為什麼不留下賀南德茲（Teoscar Hernández），而是看著他今年在道奇經常扛下第4棒，並已敲出20支全壘打。因此交易大限前就得看水手願意以什麼樣的代價來強化攻擊力，不管是白襪的小羅伯特、馬林魚的小齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）、運動家的魯克（Brent Rooker），還是國民的湯瑪斯（Lane Thomas），都是適合網羅的對象。
紐約洋基隊GM凱許曼（Brian Cashman）
即使大家覺得洋基隊戰力足夠，但樹大招風，每年都會被盯得緊緊的，凱許曼已經渡過不知幾個壓力龐大的交易大限了。洋基需要一位先發投手，不管是白襪隊克羅切特這種王牌投手，還是藍鳥隊巴塞特這樣的輪值中段投手都可以。洋基也需要補強第2或第3號的指定打擊人選，而他們也有足夠的農場資源來做出一些質量不錯的交易。
洛杉磯道奇隊棒球營運總裁佛瑞德曼（Andrew Friedman）
狀況跟洋基隊類似，做為豪門球隊，有著不能失敗的壓力，更何況傷兵名單的先發投手群似乎已經比任何一隊的先發輪值還要強了，其中葛雷斯諾（Tyler Glasnow）近期可望歸隊，山本由伸最快也要8月16日才能回來，飆勒（Walker Buehler）與柯蕭有著回歸計劃，但能提供巔峰時期幾成的水準還是問號，而岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）和希恩（Emmet Sheehan）本季已無法做出貢獻。補強先發投手是絕對必要的，白襪、藍鳥、老虎和天使等隊都是不錯的交易對象。
邁阿密馬林魚隊棒球營運總裁班迪克斯（Peter Bendix）
做為國聯戰績最差的球隊，馬林魚自然是要當賣家的，內、外野兼修且長打和速度兼具的多拍子好手小齊森姆、ERA+（聯盟平均值為100，數值越高代表防禦率越低）高達346的終結者史考特（Tanner Scott），以及資深一壘手貝爾（Josh Bell）都已經在許多買家的購入計劃中。其中最受注目的小齊森姆，一般認為他不會被交易到洋基、費城人這種還需要競爭的勁旅，而是轉戰像是海盜、巨人或水手這般馬上就能持續先發的球隊，班迪克斯在上個休賽季才被馬林魚從光芒隊挖來，雖然不致於一下子就為前途傷腦筋，但這波操作還是很想做出好成績。