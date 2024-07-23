金門快艇翻覆案明朗化！雙方明碰面簽署協商共識 將歸還遺體漁船
日前海基會副董事長羅文嘉受訪時才稱，對於0214中國快艇越界金門海域翻覆案，「應該很快可以有好的結果」，今（23）日就傳出，陸委會和陸方代表明日將於金門碰面簽署協商共識，我方也將歸還遺體跟漁船。據指出，陸委會也將於今天下午舉行記者會說明。
記者林怡昕／台北報導
金門海域今年2月14日出現一艘陸籍快艇，因為越過金門的禁止水域，海巡署前往取締，不料，竟引發4人落水，2死意外，該事件引發社會關注，就連海委會主委管碧玲都表達歉意，對於沒有蒐證好，造成的影響、社會的震盪和造成的傷痛，一定會痛加檢討。
羅文嘉20日受訪時也表示，對於「0214」中國快艇越界金門海域翻覆案，他期望、也相信，應該很快可以有好的結果。
結果今天國民黨立委陳玉珍就在臉書發文表示，晴空再現，祝明天一切順利，「魂歸故里、善意累積」。
據報導，陳玉珍受訪證實，經過雙邊多個單位的努力、溝通，就連她自己也在兩岸跑來跑去，儘管過程跌宕起伏，但在大家持續不斷的努力，彼此釋出善意的情況下，好不容易取得共識，明天雙方代表將在金門處理0214事件，相信這件事情在明天就會圓滿落幕。陸委會也將於今天下午舉行記者會說明。