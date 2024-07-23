日本最大風俗街！看板寫3語言攬客　10中客不旅遊湧高級泡泡浴店

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報導指出，在6月下旬前往吉原進行採訪時，時常能看見成群的外國遊客。有一次還看見了大約10名中國中年男性蜂擁進入一家總價約6萬日圓的高級泡泡浴店，「場面非常壯觀，就像火車車廂不斷駛進隧道一樣，毫不猶豫的行動讓人看得目瞪口呆」。此外還還有開車前來、結伴遊街的亞洲年輕人，以及單獨前來的白人客人等。
吉原眾多風俗店也配合海外觀光客做出適配的宣傳方式，像是設有針對外國遊客的指示牌，顯示可以接待外國客的店家名稱。有一間店還豎立寫有「Only 20～25 Years old KAWAII Girls」英文字樣的看板，並附上5位制服女孩的照片。還有一家位於小巷弄的人氣平價店，更是同時標示英文、中文、韓文的招牌。
在日本江戶時代，吉原不僅是繪畫、浮世繪、文學等各種文化的發源地，還會舉辦各種節慶活動，同時吉原也是唯一被幕府公認的遊廓，但也延伸從事風俗行業的女子遭性剝削的地方。
在戰後，吉原成為紅燈區，但日本在1958年全面實施《賣春防止法》後，吉原也發展成了風俗街，如今更是日本國內最大的風俗街，最大特色就是「店舖數量多」，在東京都台東區千束三、四丁目一帶大約有126家店林立，儘管店舖數逐年減少，仍居全國首位，其次則是福岡中州、神戶福原。
此外，吉原高級店的比例也比較高，總價5萬日圓以上的店有51家，約佔全體四成；吉原甚至還擁有20家總價8萬日圓以上的「高級店中的高級店」，相較起來，福岡中州只有2家。