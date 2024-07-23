被一帶一路害慘？第二個即將破產東南亞國家曝

日本最大風俗街！看板寫3語言攬客　10中客不旅遊湧高級泡泡浴店

▲東京吉原被譽為「日本第一風俗區」，近年更吸引越來越多海外觀光客朝聖體驗。（圖／翻攝自東京デート）
▲東京吉原被譽為「日本第一風俗區」，近年更吸引越來越多海外觀光客朝聖體驗。（圖／翻攝自東京デート）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本東京吉原過去以來被譽為「日本第一風俗區」，近年來更成為國際矚目的焦點，不少海外觀光客前往朝聖體驗，甚至有一群中國客被目擊進入總消費高達6萬日圓（約台幣1.17萬元）的高級店，除了可以在吉原街頭看到許多成群外國觀光客，街邊還有用中文、英文和韓文寫成的看板。

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根據日媒《Friday digital》報導，吉原有著地理位置佳及交通方便等優勢，觀光客要找到風俗區也更容易，使得吉原不只吸引當地人消費，近年來更受到來自海外的廣泛關注。

報導指出，在6月下旬前往吉原進行採訪時，時常能看見成群的外國遊客。有一次還看見了大約10名中國中年男性蜂擁進入一家總價約6萬日圓的高級泡泡浴店，「場面非常壯觀，就像火車車廂不斷駛進隧道一樣，毫不猶豫的行動讓人看得目瞪口呆」。此外還還有開車前來、結伴遊街的亞洲年輕人，以及單獨前來的白人客人等。

吉原眾多風俗店也配合海外觀光客做出適配的宣傳方式，像是設有針對外國遊客的指示牌，顯示可以接待外國客的店家名稱。有一間店還豎立寫有「Only 20～25 Years old KAWAII Girls」英文字樣的看板，並附上5位制服女孩的照片。還有一家位於小巷弄的人氣平價店，更是同時標示英文、中文、韓文的招牌。

▲吉原許多風俗店也會使用英文來吸引外國客。（圖／翻攝Friday）
▲吉原許多風俗店也會使用英文來吸引外國客。（圖／翻攝Friday）
在日本江戶時代，吉原不僅是繪畫、浮世繪、文學等各種文化的發源地，還會舉辦各種節慶活動，同時吉原也是唯一被幕府公認的遊廓，但也延伸從事風俗行業的女子遭性剝削的地方。

在戰後，吉原成為紅燈區，但日本在1958年全面實施《賣春防止法》後，吉原也發展成了風俗街，如今更是日本國內最大的風俗街，最大特色就是「店舖數量多」，在東京都台東區千束三、四丁目一帶大約有126家店林立，儘管店舖數逐年減少，仍居全國首位，其次則是福岡中州、神戶福原。

此外，吉原高級店的比例也比較高，總價5萬日圓以上的店有51家，約佔全體四成；吉原甚至還擁有20家總價8萬日圓以上的「高級店中的高級店」，相較起來，福岡中州只有2家。

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