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TPBL選秀結果一次看！雷蒙恩成狀元　共11人獲選、特攻選3人最多

▲TPBL台灣職業籃球大聯盟選秀大會今（23）日下午3：00正式登場，擁有狀元籤的臺北台新戰神，最終選擇前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子、畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的好手雷蒙恩（Samuel Manu）。（圖／記者黃建霖攝）
▲TPBL台灣職業籃球大聯盟選秀大會今（23）日下午3：00正式登場，擁有狀元籤的臺北台新戰神，最終選擇前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子、畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的好手雷蒙恩（Samuel Manu）。（圖／記者黃建霖攝）

記者陳品翔/台北報導

TPBL台灣職業籃球大聯盟選秀大會今（23）日下午3：00正式登場，由於今年夏天原先傳出2聯盟成功合併消息，但最終卻又出現意見與理念不合狀況，導致合併破局，也讓如今具有較多支球隊的TPBL聯盟一舉一動更受矚目。而今日選秀會結果也正式出爐，擁有狀元籤的臺北台新戰神，最終選擇前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子、畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的好手雷蒙恩（Samuel Manu），至於新竹攻城獅用首輪第二順位（榜眼籤）選進健行科大的前鋒蔡宸綱，而擁有探花籤的台啤雲豹則指名來自臺灣科大的汪哲宇。

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TPBL本屆選秀結果如下：

第一輪：戰神選擇雷蒙恩，攻城獅選擇蔡宸綱，雲豹選擇汪哲宇，海神選擇魏莨哲，特攻選擇余維豪，戰神選擇江均，國王選擇陳將双。

第二輪：攻城獅選擇放棄，海神選擇放棄，夢想家選擇史承平，雲豹選擇莊博元，國王選擇放棄，特攻選擇陳冠中。

第三輪：戰神選擇放棄，夢想家選擇放棄，特攻選擇曾銘偉，雲豹選擇放棄。

第四輪：特攻選擇放棄。（至此7支球隊全數放棄，本屆選秀會正式結束）

臺北台新戰神獲狀元籤　指名雷克斯之子雷蒙恩

本屆TPBL選秀順位以2023-24年賽季例行賽各隊排名為依據，排名相同則以抽籤決定，最終由臺北台新戰神順利獲得狀元籤，首輪選秀後續依序為攻城獅、雲豹、海神、特攻、戰神、國王。

台啤雲豹去年以球員黃聰翰加上今年首輪選秀權和戰神進行交易，因此首輪第6順位由戰神獲得，但雲豹在蔣淯安、李啟瑋2名好手離隊後，戰力出現缺口，因此日前和夢想家達成現金交易，換來球員楊盛硯及第3順位選秀權，因此雲豹則獲得探花籤。

在PLG、T1兩聯盟宣告合併失敗後，從PLG出走的新北國王、新竹攻城獅和福爾摩沙夢想家，和T1的台新戰神、中信特攻、桃園雲豹、高雄海神共7隊組成現今的TPBL，且也做出決議外籍生新賽季將與洋將共用出賽名額，因此本次選秀會名單當中並沒有任何一名外籍生

本屆TPBL選秀會　最終共33名球員符合資格

而根據TPBL日前發布的公告，包括陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君共7名球員，都已選擇撤銷選秀申請，他們當中除了陳力生尚未傳出與領航猿簽約消息外，其餘球員都與母球隊完成簽約，新賽季確定在PLG聯盟效力。而只有去年亞運金牌好手江均、汪哲宇在被PLG聯盟球隊選上後，仍會參加本次的TPBL選秀，因此本屆TPBL選秀會最終共有33名球員符合選秀資格。

TPBL本屆選秀會順序如下：

第一輪：戰神、攻城獅、雲豹（原夢想家）、海神、特攻、戰神（原雲豹）、國王

第二輪：攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻

第三輪：戰神、攻城獅、夢想家、海神、國王、特攻、雲豹（第三輪起，選秀順序皆依此類推）

▲TPBL台灣職業籃球大聯盟選秀大會今（23）日下午3：00正式登場，最終備受矚目的狀元人選台新戰神則選擇前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子、畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的好手雷蒙恩（Samuel Manu），而本屆選秀會最終共有11名好手獲選，其中又以新北中信特攻選擇3人最多。（圖／美聯社／達志影像）
▲TPBL台灣職業籃球大聯盟選秀大會今（23）日下午3：00正式登場，最終備受矚目的狀元人選臺北台新戰神則選擇前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子、畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的好手雷蒙恩（Samuel Manu）。而本屆選秀會最終共有11名好手成功獲選，其中又以新北中信特攻選擇3人為最多。（圖／美聯社／達志影像）

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