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直擊／高橋一生新婚69天驚喜現身台灣　宣布參演台劇當連俞涵戀人

▲「日劇男神」高橋一生（左）宣布參演台劇《零日攻擊ZERO DAY》，跟連俞涵飾演一對戀人。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲「日劇男神」高橋一生（左）宣布參演台劇《零日攻擊ZERO DAY》，跟連俞涵飾演一對戀人。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／台北報導

戲劇《零日攻擊ZERO DAY》今（23）日舉辦記者會，港星杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、游安順、鄧九雲、許時豪、謝章穎、任敏嫻、洪群鈞皆出席，沒想到「日劇男神」高橋一生驚喜現身，他將在劇中飾演連俞涵的戀人；這也是高橋一生5月16日跟「小新垣結衣」飯豐萬理江新婚69天後，首度在台露面。

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▲「日劇男神」高橋一生（左）宣布參演台劇，跟連俞涵飾演一對戀人。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲高橋一生首度參與台劇演出，在《零日攻擊ZERO DAY》飾演一名台日混血，與連俞涵飾曾是戀人。（圖／記者陳雅蘭攝）
《零日攻擊ZERO DAY》由鄭心媚擔任製作人兼編劇統籌，林仕肯擔任總製片，作品耗資2.3億元製作。該劇日前宣布開拍，今記者會更曝光由導演羅景壬執導的17分鐘前導預告，扎實戰爭場面調度，並搜羅多元場景，瞄準各階層角色面臨的生存危機與威脅、戰爭下的人性抉擇，將是全劇最大看點。

日本演員高橋一生今年首度參與台劇演出，在《零日攻擊ZERO DAY》飾演一名台日混血，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人，戰爭敏感時機久違重逢，2人都在猜測對方真實目的。

第一次參與台灣作品，高橋一生事前為角色做足功課，中、英、日3種語言台詞轉換無礙，並表示每個體驗都很新鮮，工作人員及對手演員也十分專業、敬業。連俞涵則笑說，要演男神前任，內心壓力不小。

▲「日劇男神」高橋一生（左）宣布參演台劇，跟連俞涵飾演一對戀人。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲高橋一生（左）新婚69天後，驚喜來台參與台劇拍攝。（圖／記者陳雅蘭攝）
兒童劇團出身的高橋一生，是日本知名的演員，代表作包含《民王》、《四重奏》、《凪的新生活》、《岸邊露伴一動也不動》、《天國與地獄～瘋狂的2人～》等，因為有著精湛演技，獲封「日劇男神」美譽。

高橋一生2022年跟飯豐萬理江被拍到約會，2人是透過合作電視劇《岸邊露伴一動也不動》認識，因戲擦出愛火，但雙方始終沒有承認緋聞；沒想到過了2年，在今年5月16日宣布結婚。事實上，2人在《岸邊露伴一動也不動》中的個性有極大落差，豈料私下卻很合拍，高橋一生不喜歡玩社群軟體，飯豐萬理江只會宣傳作品相關的訊息，彼此都擅長烹飪。

小倆口透過官方承認因為作品結緣，在片場互動時累積感情，也證實彼此已經交往逾1年，認為對方是可以走下去的伴侶，決定結婚互許終身。

▲飯豐萬理江曾被日本媒體報導，長相神似新垣結衣。（圖／飯豐萬理江IG）
▲飯豐萬理江曾被日本媒體比喻「長相神似」新垣結衣。（圖／飯豐萬理江IG）

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