TPBL選秀會今進行！莊瑞雄為狀元雷蒙恩「戴帽」　盼球迷踴躍進場

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今年TPBL參與隊伍為台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。至於台北富邦勇士、桃園領航猿、台鋼獵鷹、高雄鋼鐵人則因為理念不合，重新回到P.League+，國內兩職籃最終仍未能完全合併。
今日在選秀大會上，莊瑞雄在致詞時表示，「特別祝福所有球員可以夢想成真，有好的結果，代表聯盟和所有球團今天熱情參與，更感謝所有球迷對球隊的支持，新球季開賽期待大家踴躍進場，我們會更加努力，大家一起加油。」
職籃未能合併 TPBL今進行選秀大會
國內職籃在今年夏天重啟合併話題，但最終未能達成共識，原有P.League+仍然存在，另外7隊合組TPBL。聯盟首屆選秀會順序依照參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，則以抽籤方式決定最終選秀順位，於11日在公正人員監證下，由莊瑞雄抽籤完成最終選秀順位。在陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君等7名球員於截止時間前撤銷選秀申請後，最終確定有33名新星投入首屆TPBL選秀會。
而本屆正式的首輪選秀順位為：戰神拿到狀元籤、攻城獅取得榜眼、夢想家探花，後面依序是特攻、戰神和國王。至於之前有爭議的外籍生議題，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員（洋將）與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。
選秀順序如下：（截至2024/7/16 12:00）
Round 1｜戰神、攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王
Round 2｜攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻
Round 3｜戰神