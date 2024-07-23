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TPBL選秀會今進行！莊瑞雄為狀元雷蒙恩「戴帽」　盼球迷踴躍進場

▲TPBL首任會長莊瑞雄在選秀開始前致詞，除了祝福球員夢想成真，也希望新球季開打後球迷可以踴躍進場，莊瑞雄也親自為獲選球員戴上選秀帽。（圖／記者陳明安攝）
▲TPBL首任會長莊瑞雄在選秀開始前致詞，除了祝福球員夢想成真，也希望新球季開打後球迷可以踴躍進場，莊瑞雄也親自為獲選球員戴上選秀帽。（圖／記者陳明安攝）

記者黃建霖/臺北報導

台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League （TPBL）新聯盟在今年夏天成立，今（23）日聯盟進行選秀大會，首任會長莊瑞雄也在選秀開始前致詞，除了祝福球員夢想成真，也希望新球季開打後球迷可以踴躍進場。手握「狀元籤」的臺北台新戰神最終選擇前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩，莊瑞雄也親自為他戴上選秀帽。

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莊瑞雄祝福球員夢想成真　盼球迷能踴躍進場

今年TPBL參與隊伍為台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。至於台北富邦勇士、桃園領航猿、台鋼獵鷹、高雄鋼鐵人則因為理念不合，重新回到P.League+，國內兩職籃最終仍未能完全合併。

今日在選秀大會上，莊瑞雄在致詞時表示，「特別祝福所有球員可以夢想成真，有好的結果，代表聯盟和所有球團今天熱情參與，更感謝所有球迷對球隊的支持，新球季開賽期待大家踴躍進場，我們會更加努力，大家一起加油。」

職籃未能合併　TPBL今進行選秀大會

國內職籃在今年夏天重啟合併話題，但最終未能達成共識，原有P.League+仍然存在，另外7隊合組TPBL。聯盟首屆選秀會順序依照參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，則以抽籤方式決定最終選秀順位，於11日在公正人員監證下，由莊瑞雄抽籤完成最終選秀順位。在陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君等7名球員於截止時間前撤銷選秀申請後，最終確定有33名新星投入首屆TPBL選秀會。

而本屆正式的首輪選秀順位為：戰神拿到狀元籤、攻城獅取得榜眼、夢想家探花，後面依序是特攻、戰神和國王。至於之前有爭議的外籍生議題，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員（洋將）與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

▲TPBL選秀大會，首任會長莊瑞雄也在選秀開始前致詞，除了祝福球員夢想成真，也希望新球季開打後球迷可以踴躍進場。（圖／記者陳明安攝）
▲TPBL選秀大會，首任會長莊瑞雄也在選秀開始前致詞，除了祝福球員夢想成真，也希望新球季開打後球迷可以踴躍進場。（圖／記者陳明安攝）
選秀順序如下：（截至2024/7/16 12:00）

Round 1｜戰神、攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王

Round 2｜攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻

Round 3｜戰神

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