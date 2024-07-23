橘子集團研發AI技術　推企業專用Vyin AI解決數位轉型痛點

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在生成式AI中，Chatbot（聊天機器人）的商業應用風險成為焦點， AI 幻覺（英語：hallucination，或稱人工幻覺，是由人工智慧生成的一種回應，它含有貌似事實的虛假或誤導性資訊）也是業內熱議話題。
陳冠宇表示：「Vyin AI 的兩項核心技術從根本上解決 AI 幻覺問題。」第一，「各司其職的大腦架構」，將AI的「知識中樞」和「語言中樞」分離，解決AI幻覺的結構性問題。第二，自研「Distilled RAG (D-RAG) 架構」，作為「知識中樞」提升資料索引與理解的精準度，相較傳統 RAG 架構提升 76%，精準度最終達到 93%。
陳冠宇指出，橘子集團將於 Q4 推出的 Vyin AI 期望為企業提供革命性的 AI 客服與營運解決方案，解決企業在採用 AI 客服時面臨的主要挑戰，包括風險控管、知識導入困難、維護資源不足及資料安全等問題。
Vyin AI 的核心產品 「AI Chatbot」 具備多項創新特性：(1)零風險、(2)無痛整合非結構化資料、(3)情緒安撫能力、(4)高度安全且完全加密、(5)通過 MLOps 實現 AI 持續自主學習，包含產業新知與真人客服的應答技巧等，大幅降低企業營運所投入的資源。
集團旗下遊戲《新楓之谷》採用 AI Chatbot 客服後，真人案量減少 43%、客戶自主解決問題比例為 83%、客戶滿意度高達 98%。
除 AI 客服應用，Vyin AI 打造全方位的 AI Sales 企業服務平台，整合集團豐富的 IP 資源，涵蓋小說、漫畫、圖文創作、音樂創作、偶像明星等多元領域，並融合 AI Chatbot 核心技術與 AI 圖像生成、AI 聲紋生成等技術，將創造出 IP 持有方與企業品牌的全新合作與應用場景。
此外，Vyin AI 與橘子集團針對不同產業自主研發的推薦系統可對接進 AI Sales 企業服務中，其中涵蓋遊戲、電商、客服、ACG、金融科技、媒體等領域，為企業提供精準營運策略。陳冠宇表示，Vyin AI 不僅是一個 AI 工具，更是幫助企業拓展營收、提升市場競爭力的強大引擎。隨著 AI 技術的快速發展，Vyin AI 希望在企業數位轉型中扮演關鍵角色。
面對生成式 AI 的迅猛發展，Vyin AI 計劃於今年第4季度面對企業市場，為全球企業提供全方位支援。當前許多企業在應對 AI 浪潮時面臨多重挑戰，包括：AI 開發所需的巨額投資、AI 專業人才短缺、基礎設施升級的時間和成本壓力、通用 AI 工具無法滿足產業專業需求、AI 技術對傳統業務模式的潛在衝擊。
陳冠宇指出，Vyin AI 的使命是將集團成熟的 AI 技術轉化為產業落地解決方案，協助企業在各自領域中有效運用 AI 工具。Vyin AI 首波將聚焦於遊戲及娛樂客服、零售業全通路整合，以及房地產線上預售等領域，年底更將推出客製化專案服務，為企業量身打造 AI 導入方案，實現業務轉型與成長。