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名家論壇》鄭仲嵐／拜登的退選：岸田文雄是否也能擋下勸退壓力？

▲日本首相岸田文雄即將於9月任期屆滿，和拜登一樣也面臨來自黨內的壓力，不少聲浪要求他不要參加下屆總裁選舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄即將於9月任期屆滿，和拜登一樣也面臨來自黨內的壓力，不少聲浪要求他不要參加下屆總裁選舉。（圖／美聯社／達志影像）

文／鄭仲嵐

近來世界政壇最大新聞全都聚焦於美國，川普在造勢活動上遭到暗箭槍擊傷及右耳後，緊接著是拜登總統宣布不競選下一屆總統、預計將交棒給副總統賀錦麗。消息同時也在日本造成震驚，首相岸田文雄在隔天的記者會上，僅僅表示「日美同盟是我國外交和安全的基石，日本將密切關注未來的事態發展」顯得相對保守。

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但是無獨有偶地，拜登退出競選後，日本政壇也開始討論自民黨總裁任期上。首相岸田文雄即將於9月任期屆滿，因此和拜登一樣，隨著時間愈近，岸田也面臨來自黨內的壓力，不少聲浪要求他不要參加下屆總裁選舉。

目前根據《每日新聞》的民調，岸田內閣約為21％左右，比之前《時事通信》等16％的數字相比略有回升。不過遠水救不了近火，很難預期9月前岸田內閣會回升到4成數字，面對選舉時間愈來愈近，外界認為，岸田最有可能在8月的日本中元節（盂蘭盆節）前後做出決定是否參選，自民黨內部也在運作其他人選出馬。

岸田與拜登困境類似？

岸田文雄面臨的嚴峻政治挑戰，與拜登的情況有一定的相似之處，大致上都是國內通膨問題與能源議題。加上國會議員的募款資金挪為私用的醜聞、和一連串補選選舉失敗等，都是導致支持率無法提升的原因。

正如同拜登多次面臨國會議員壓力要求他退出競選，岸田文雄亦是如此。相對不同的是，美國國會改選是與美國總統選舉同時舉行，現任議員自然不希望收到牽連被拉下台。而日本方面則是2025年夏天將舉行參議院選舉，眾議院議員任期也將於10月屆滿，因此長痛不如短痛，自民黨內也有要求岸田先下台保住執政優勢的聲音。

正巧拜登就在這個時候做出退選決定，日本政壇也引發討論，加上英國才剛剛經歷保守黨選舉慘敗、工黨重新執政。假若此時日本處理不當，那在野黨有可能班師回朝。《時事通信》引述政府相關人士指出，「自民黨可能會更加直言不諱地要求改變『選舉之顏』。」岸田的領導能力已經大受質疑。

岸田仍在盤算出擊時機？

不過相較之下，拜登畢竟還是年事已高、記憶力不清楚、甚至出現錯置的情況，共和黨的對手前總統川普亦是高齡。相比之下60多歲的岸田仍算是相對年輕、健康狀況也看不出有什麼特別的問題。而且最重要的，日本在野黨也是各自民意低迷、缺少凝聚力，就算重新改選，也看不出任何有利之處。

加上先前的東京都知事選戰，由最大在野黨立憲民主黨推出的台裔混血候選人蓮舫，最後也輸給異軍突起的無黨籍41歲參選人石丸伸二、落居第三，在野黨在往後參眾院選舉的整合力再度亮起紅燈。

也因此，面對拜登退選，不少首相官邸人士仍是以不變應萬變。《時事通信》周圍親近人士表示，「日本和美國確實文化不同，將兩者相比確實很唐突。」美國那邊雖然因退選引發討論，但部分日本政治高層也此表示不具可比性。

根據《時事通信》採訪了解，首相本人近來持續與幕僚就競選連任一事交換意見，周圍也有人稱「事實上，他應該更有動力了」，對於拜登退選一事顯示出更強的進取心。

然而，倘若民調一直低迷，岸田終究會碰到拜登的困境，也就是同黨國會議員的壓力，如何避免在接下來的黨大會上被「逼宮」，或許正是岸田眼前需要解決的困境。


●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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