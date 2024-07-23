鄧紫棋巡演爆意外！「屁股突發性抽筋」動不了 親曝事發原因
歌手鄧紫棋出道16年以來，憑著獨具特色的嗓音和深厚的歌唱技巧，唱紅了許多膾炙人口的歌曲，也獲得許多粉絲的喜愛與支持。近期鄧紫棋正在中國展開巡迴演唱會，沒想到卻在台州站演出時發生了一些意外，讓她突然在台上把手伸向臀部，也讓台下的歌迷們瞬間感到困惑，事後她也親自解釋，引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
鄧紫棋近期正如火如荼的在中國展開巡迴演唱會，死忠的歌迷們為了一見偶像，擠破頭也要買到票進場，每一場演出都擠滿了人潮。不料，當鄧紫棋在台州站演出的時候，竟突然在台上伸手摸向臀部，事後她也趕緊跟歌迷們解釋原因，是因為她想跟歌迷合照，可是急著要拿手機的時候不小心撞到，導致屁股突然抽筋，並笑著說自己當下忍痛唱完一首歌，整整三分鐘屁股都不敢亂移動。
鄧紫棋解釋完演唱會上的小插曲之後，大票粉絲都笑翻，紛紛留言表示：「畫面感太強」、「你一解釋我腦中好有畫面」、「難怪當下看你怎麼感覺有種奇怪的反應」、「好好笑，怎麼會有歌手在台上屁股抽筋啦」、「這敬業精神讓人敬佩」、「抽筋還可以好好唱完一首歌，好厲害。」
此外，鄧紫棋先前也在演唱會中獻唱自己跟李玟曾合唱過的歌曲〈Can't Help Falling in Love〉，來緬懷樂壇前輩李玟。值得注意的是，鄧紫棋平常都是使用金色麥克風唱歌，但當天演出時卻改用疑似是李玟用過的黑色麥克風，還唱到淚流滿面，情緒相當激動，讓台下的粉絲們看了都深深被感動。