拜廟祈求凱米「擦邊球」 賴清德籲小心兩岸宗教交流：免錢的最貴
總統賴清德今天上午到彰化縣大村慈雲寺參香揭匾，祈求神明保佑風調雨順，凱米颱風「從旁邊擦過就好」。他致詞時表示要拜託大家兩件事，一是台灣詐騙猖獗，打詐四法通過後，有賴各界和政府合作打擊詐騙。二是中國找很多廟宇和信徒去對岸，美其名宗教交流，但「很多有政治目的，尤其是免錢招待更要注意、沒錢的最貴，會付出更大代價」。
記者顏幸如／彰化報導
賴清德今（23）日到大村慈雲寺，為他致贈的「澤霈萬方」匾額揭匾，這是他第三度參拜慈雲寺，除了叩謝神恩保佑總統選舉平安順利，也在凱米颱風來襲前向神明祈福。他說依據氣象署報告，凱米颱風最南的可能是從彰化出海，他祈求眾神尊保佑，讓颱風能偏一點，「從旁邊擦過就好」。
賴清德稱讚慈雲寺是地方信仰中心，也是公益中心，他拜託也做為社會安全的中心，並指出很多人向他反映台灣詐騙猖獗，現在新的打詐四法已經公布，司法和警察人員有法律依據來保護人民，更需要大家一起幫忙，和政府合作共同打擊詐騙。
賴清德接著說，台灣持續面對中國威脅，「招很多廟、信徒去大陸」，美其名是平常的交流，但很多有政治目的在裡面，他提醒大家「免錢招待的要注意、沒錢的最貴，有時會付出更大代價」。