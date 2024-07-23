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獨家／洪金寶二兒子爆娶妻！準媳婦劉奕兒「愛情長跑7年」回應了

▲洪金寶二兒子洪天祥（左）與劉奕兒（右）愛情長跑7年，兩人今日被週刊爆出即將結婚，劉奕兒經紀公司回應：「實際雙方目前未有正式討論婚姻的狀況。」（圖／洪天祥臉書）
▲洪金寶二兒子洪天祥（左）與劉奕兒（右）愛情長跑7年，兩人今日被週刊爆出即將結婚，劉奕兒經紀公司回應：「實際雙方目前未有正式討論婚姻的狀況。」（圖／洪天祥臉書）

記者黃雅琪／台北報導

劉奕兒因演出電影《老狐狸》，提名金馬獎女配角廣為人知；今（23）日傳出，她與交往7年的洪金寶二兒子、48歲洪天祥（Jimmy）即將完婚，也因為欲走入家庭的關係，爆出劉奕兒和經紀人柴智屏約滿不再續約。劉奕兒經紀公司回應《NOWnews今日新聞》，續約目前還在詳談中，藝人目前仍以事業為主：「實際雙方目前未有正式討論婚姻的狀況。」

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今年33歲的劉奕兒，是已故資深藝人高鳴的孫女，直到高鳴過世，才意外曝光祖孫關係。就讀文化大學新聞系的她，本來要當體育記者，後來因緣際會下，被「偶像劇教母」柴智屏簽進可米瑞智經紀公司。今日《鏡週刊》報導，劉奕兒經紀約滿將不再續約，疑似是人生有了新的規劃，即將走入家庭。

▲劉奕兒中空禮服現身北影頒獎典禮，黑色禮服優雅又不失性感。（圖／NOWnews攝影中心）
▲劉奕兒日前出席北影頒獎典禮，穿著黑色性感禮服亮相。（圖／NOWnews攝影中心）
劉奕兒因為母親罹癌需要負擔龐大醫藥費，加上家中有新台幣700萬元的債務，專心於事業努力賺錢，她始終沒有透露想結婚的意願；劉奕兒與洪金寶二兒子洪天祥愛情長跑7年，今日也傳出即將步入婚姻的可能性。劉奕兒經紀公司表示：「婚姻的部分目前暫時還是會以工作為主，也希望未來若有婚事的準備，可以以不影響工作為佳，但實際雙方目前未有正式討論婚姻的狀況哦。」

至於是否會繼續與可米瑞智經紀公司續約？劉奕兒經紀公司回應：「目前奕兒的經紀約還有一段時間，已經持續與公司討論續約相關的內容，至於續約與否可能會看後續與公司討論的未來走向，才有辦法進一步的確認，也都會持續與公司和柴姐溝通，當然希望朝最好的方式前進！」

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