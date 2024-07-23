NewJeans出道成員竟是巫婆決定？閔熙珍背後偷罵練習生：被鬼附身
捧紅少女時代、EXO、Red Velvet的王牌製作人兼ADOR執行總監閔熙珍，為南韓最大娛樂公司HYBE打造新生代人氣女團NewJeans，一出道就在全球掀起風潮，一躍成為韓國代表女團。但近日不斷捲入公司鬥爭中的閔熙珍竟被《Dispatch》爆料，NewJeans的成員很可能是與「巫婆」討論確定的，閔熙珍甚至還在背後與巫婆偷罵練習生：「被鬼附身！」離譜對話一公開火速在韓國論壇發酵，引起熱議。
記者史平旭／綜合報導
據韓國娛樂雜誌《Dispatch》爆料，同為HYBE娛樂旗下的另一間子公司「SOURCE MUSIC」早在2018年就準備推出新女團（暫稱N組，現為NewJeans），包括NewJeans的五位成員在內已陸續招募十餘名練習生，並展開訓練，預計在2021年秋天出道。2019年開始擔任SOURCE MUSIC創意總監的閔熙珍卻想取得一切的主導權，開始以各種理由不斷拖延N組的出道，更與巫婆揚言要把令自己不滿意的SOURCE MUSIC工作人員全換掉。在一來一回的人員動盪下，HYBE娛樂最終才決定讓另一組同期女團（現為LE SSERAFIM）率先出道。
成功將N組搶到手的閔熙珍，開始與巫婆討論出道組成員，不僅傳播未公開練習生的照片，更評價其中幾位是「澈底是個傻子」、「這孩子鬼上身了嗎？」甚至連NewJeans成員Danielle也被討論，當時未見過Danielle的閔熙珍問巫婆：「覺得怎麼樣，會不會很虛偽？」雖然巫婆並不清楚，但卻表示：「可以靠她進軍美國！」這個答覆似乎也影響了Danielle的加入與否。
聊天訊息曝光後，閔熙珍與ADOR相關人士隨即表示這些指控並不屬實，對於HYBE非法獲取資訊、拼湊聊天記錄、未經許可公開了成員影片等行為，將對其採取法律行動。日前HYBE在股東大會要求閔熙珍辭職下台後，閔熙珍先是召開記者會控訴HYBE娛樂的霸王條款，又提出「ILLIT 抄襲 NewJeans」的質疑，近日才剛被子公司SOURCE MUSIC起訴違約，要求賠償5億韓幣，公司糾紛一波未平一波又起，擔心NewJeans的粉絲們只希望「長輩」們的所作所為不要影響到五位成員的精神健康與活動。