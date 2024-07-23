夏日冰品大戰開打 義式冰淇淋馬卡諦搶攻50億冰品商機
炎炎夏日，冰品大戰開打。根據尼爾森調查，台灣零售通路冰品市場規模上看50億元。而據i-Buzz市場調查顯示，特殊冰品型態、國外進口冰品、網紅聯名冰品是搶食50億冰品商機主流。以引進義大利冰淇淋Gelato的馬卡諦為例，來台五年由於堅持使用義大利進口原料、正統配方與技術，讓國人不用出國就能享受道地義式冰淇淋Gelato美味，饕客滿足味蕾的首選。
記者金武鳯/綜合報導
引進馬卡諦冰淇淋的鼎霖全球商貿創辦人，因為從事國際貿易與義大利合作夥伴有多年交情，每每赴義大利談完生意，這位友人就會帶他到固定店家吃冰淇淋，冰淇淋綿密細緻口感讓他印象深刻。有一次忍不住詢問友人，為何每次都選擇這家店，方才知道店主就是友人岳父——塞拉菲諾師傅，一位在義大利冰淇淋界擁有超過60年技藝的匠人，也是馬卡諦冰淇淋背後的靈魂人物。
塞拉菲諾出生於1952年的義大利比薩附近，在父親經營的小雜貨店兼冰淇淋店中長大，耳濡目染之下，他學會了製作冰淇淋的全部技巧，並在1984年開始自己的冰淇淋事業。塞拉菲諾堅持使用天然食材，冰淇淋的細膩口感和豐富風味讓他的店鋪迅速走紅，成為義大利人和遊客的最愛。
為了將這份美味帶回台灣，讓國人不用飛義大利就能品嚐正宗義式冰淇淋，塞拉菲諾不僅親自傳授逾60年製冰經驗，並提供配方。換句話說，馬卡諦冰淇淋的每一份美味，皆飽含著塞拉菲諾師傅多年來對冰淇淋的熱愛與堅持。他無私奉獻傳授一身技藝，讓台灣民眾能夠享受道地義大利冰淇淋風味，滿足味蕾之餘，也多了一份異國風情享受。
5年來，馬卡諦在台灣已有四家門市，分別位於桃園和台北。桃園旗艦店和台北忠孝店以開闊、清新的裝潢設計，成為不少網紅拍照打卡的熱點。台北誠品松菸店和台北BELLAVITA店則為消費者提供了便利的購物體驗。感謝消費者支持，馬卡諦董事總經理決定在2024年引進會員系統，會員可以通過消費累積點數，並使用這些點數兌換商品，享受更多專屬福利，讓消費者和品牌間的連結更加緊密。