滅火器吉他手鄭宇辰娶美女插畫家 2位「超重量級證婚人」曝光
樂團「滅火器」出道多年推出多首作品，過去唱紅〈島嶼天光〉、〈長途夜車〉等曲受到不少歌迷喜愛。繼主唱楊大正、貝斯手皮皮（陳敬元）成為人夫後，吉他手鄭宇辰也在日前與美女插畫家牙牙（雅馨）登記結婚，成為「滅火器」中第三位人夫。更令人驚喜的是，牙牙日前在社群平台分享小倆口與副總統蕭美琴的合照，透露2人的證婚人竟是副總統蕭美琴與高雄市長陳其邁！
記者許芷芸／綜合報導
牙牙日前在社群平台分享夫妻倆與蕭美琴的合照，坦言當天在總統府會客室等待時相當緊張，甚至不敢坐下，而蕭美琴提了一袋沉甸甸的禮物進來說道：「恭喜你們～我想婚姻包含了酸甜苦辣，所以我準備了一些我的家鄉花蓮產的米、蜂蜜和苦茶油和一張給你們的小卡片，祝福你們幸福。」
而牙牙也拿出事先準備好的畫作回禮，蕭美琴還稱讚她的畫作相當可愛，讓牙牙開心直呼：「謝謝大家讓我當最尊榮的新娘子！」畫面中可看到，蕭美琴在賀卡寫下「新婚快樂，幸福美滿。」
根據《ETtoday星光雲》報導，鄭宇辰透露牙牙是蕭美琴的粉絲，透過好友介紹牽起這段緣分，陳其邁則是夫妻倆居住地高雄的大家長。針對邀來兩位政壇大咖見證婚事，鄭宇辰也表示：「非常感謝美琴副總統給的滿滿祝福和促成此事的所有人，讓我和老婆有一個非常難得難忘的經驗。」
事實上，「滅火器」樂團除了主唱楊大正在2016年11月與愛妻低調登記結婚，成為團內唯一的人夫、人父外，貝斯手皮皮也在去年低調和交往多年的圈外女友完成結婚登記。