投廢票讓新系少一席常委！呂林小鳳揭原因：不捨鄭文燦、被當棄子

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呂林小鳳強調，自始至終，桃園隊的票就是給賴系人馬，聯繫過程中或有不周全，造成大家的猜忌與誤會，也是她應檢討之處，但身為2024信賴台灣姐妹會桃園總會長，早已是在全力支持總統賴清德的道路上，「為了證明我們的票是回歸賴系人馬，小鳳也特別邀請總統府秘書長潘孟安親臨，給予桃園隊信心」。
呂林小鳳感嘆，中執委選舉結果，她以18票吊車尾當選，與原先計算好的19票差了1票，原因在於前桃園市府辦公室主任陳坤榮表示，新系辦公室向他要求換票，因此沒有把他那票投給她。
呂林小鳳直呼，就是差了這1票沒入票匭險遭出局，她非常生氣，於中常委選舉前至新系辦公室要求說法，得到回應竟然是不要追問，再問如果因為少了這1票落選該如何？新系辦公室全體沒有人要回答此問題。
「新系完全不在乎桃園隊是否當選？當時我想能當選就好了，爾後第二階段的投票，我看到新系的中執位當選票數都是19票以上，我不解的是為什麼要將我的第19票投給別系，難道我們桃園隊是棄子嗎？」呂林小鳳感嘆，如此態度著實令人感到憤怒，再想到鄭文燦發生事情後，新系亦是冷眼旁觀未有幫忙，還要在本次黨職選舉如此落井下石從中動手腳，盛怒之下她決定這一票蓋出廢票，表達對新系的不滿以及對桃園隊的不尊重。
呂林小鳳說，她為了捍衛桃園隊的尊嚴，以及對鄭文燦的不捨，現場臨時作出此決定，事先未與任何桃園隊的成員商量，是她對不起大家，但她絕對不是要讓桃園隊與賴清德對抗，之後她一定會同本次選舉的主事者們，至中央與潘孟安、賴系人馬說明與解釋蓋出廢票的原因，並說明桃園隊是全力支持賴清德，消除桃園隊夥伴們對於本次事件的憤怒與不安。
呂林小鳳感嘆，本次選舉的事件，因遭受新系動手腳、疼惜鄭文燦與不捨，加上個人情緒控管不佳，獨斷專行引發外界各種遐想，對桃園隊造成傷害，她真心向大家說抱歉。她表示，後續該與黨中央處理的事情，以及各項檢討工作，她與本次選舉的主事者們，一定會盡全力善後，還給桃園隊一個清白，一起為2026年加油，才是桃園隊最重要的事情。