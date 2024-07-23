高雄登革熱「境外確診+2」　4旬男就醫診所未落實TOCC通報遭罰1萬

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另一例19日境外移入確診個案為20多歲印尼籍女性移工，7/17自印尼入境， 7/18於醫院體檢，檢驗登革熱NS1快篩陽性，無任何不適症狀，7/19實驗室PCR檢驗結果陽性(登革熱第三型)，以上兩案均安排住院觀察。
衛生局進一步說明，7/17新增的境外移入個案因發燒、頭痛、肌肉關節痛及上呼吸道感染症狀至診所就醫，第一次看診醫師未善盡職責問診TOCC並記錄於病歷，且未使用登革熱NS1快篩，直至次日個案再次前往其他診所就醫才由看診醫師快篩通報，以致個案長時間停留於社區住家，增加疫情擴散風險，衛生局將依傳染病防治法第36條裁處1萬元罰款並輔導院所加強通報。
衛生局提醒各級醫療院所，就醫民眾出現發燒等任一登革熱疑似症狀，請務必落實TOCC並請加驗COVID-19、流感及登革熱等三種快篩，以利協助鑑別診斷。
衛生局為鼓勵高雄市基層診所通報登革熱境外移入個案，針對自登革熱流行地區入境兩週內且出現疑似症狀2天內的就醫民眾，完成登革熱通報之醫師，每案獎勵250元(假日通報獎勵500元)，113年截至目前基層診所通報疑似境外移入個案1,279人，衛生局發出約36萬元的獎勵。
衛生局提醒前往東南亞或登革熱高風險流行區的民眾，返國後14天內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市552家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/7Z9 )就醫或主動通報衛生所且完成採檢及疫調，可獲500元禮券，倘經確診另頒給通報獎金新台幣2,500元。
此外，高雄市7/19出現首例屈公病境外移入確診個案，為20多歲外籍人士，經疫調7/17出現發燒、肌肉關節酸痛等症狀，7/18自菲律賓入境，在小港機場發燒篩檢站隨即抽血檢驗登革熱及屈公病，同日至診所就醫，7/19實驗室檢驗結果屈公病陽性，隨即安排住院觀察。高雄市防疫團隊已於確診案通報第一時間針對居住地50公尺範圍執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。
衛生局表示，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包含發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉關節痛及出疹等，籲請民眾前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。