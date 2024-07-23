4年來首例肉毒桿菌中毒！50歲女「有吃過期食品習慣」 　

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疾管署表示，肉毒桿菌為絕對厭氧之產孢桿菌，其所產生毒素是致病因子，可造成嚴重的神經性中毒。中毒來源以攝食受肉毒桿菌污染食物最為常見，其症狀通常於攝食後12-72小時出現，但亦可能於最短2小時，最長8天發生。
疾管署進一步指出，此類中毒多為食入之食品處理或保存不當所致，如家庭自製醃漬食品或罐頭於製作或包裝過程遭受污染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能導致肉毒桿菌中毒。肉毒桿菌產生之毒素不耐熱，煮沸(100℃)加熱10分鐘即可破壞，提醒民眾，家庭自製的醃漬食品，食用前應先澈底加熱，以確保飲食安全。
疾管署也說，真空包裝製品應依標示於冰箱冷藏及保存，而蓋子脹起的罐頭或罐頭開罐後聞到有異味，切不可食用。此外肉毒桿菌孢子廣泛分布於自然界，1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全且腸道菌叢未發展完全，應避免餵食蜂蜜，以降低肉毒桿菌中毒的發生機率。
疾管署呼籲，由於肉毒桿菌中毒之後，如未即時醫療介入將有相當高的致死率，籲請臨床醫師提高警覺，如診療病患發現有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒之神經學症狀，應立即通報衛生單位儘速檢驗釐清致病原因及對症治療，並給予病患妥適的照護，降低患者死亡風險。