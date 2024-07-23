瑪丹娜驚喜現身《死侍與金鋼狼》首映會！評價出爐：血漿噴好噴滿
《死侍與金鋼狼》今（23）日舉行媒體試片，眾人直呼：「血漿真的不用錢耶，噴好噴滿！」滿滿的漫威電影情懷，還有多到數不清的驚喜。昨日劇組全員出席紐約世界首映會，休傑克曼、萊恩雷諾斯、導演薛恩李維、艾瑪可林、羅伯德萊尼，以及「死侍狗」佩姬齊登台；預告片中不斷放送瑪丹娜的經典名曲〈Like A Prayer〉，本尊也驚喜蒞臨現場助陣。
記者黃雅琪／綜合報導
此外，先前國際媒體舉辦將近40分鐘的片段搶先看，外媒同樣對本片讚不絕口。GamesRadar+：「大呼過癮，狼叔的新制服超讚！」Digital Spy：「一開場血漿就狂噴，一掃『尺度降級』的疑慮！」IGN：「即將再度團結漫威電影宇宙。」片段中雙帥聯手大展身手且口無遮攔，飾演「時空變異管理局神祕角色」的馬修麥費狄恩表現也相當搶眼，甚至被譽為是本片MVP。
《死侍與金鋼狼》正宗原聲帶歌單，上週末於音樂串流平台上架，延續前兩集跳tone又懷舊的經典金曲風，包括《西遊記》唐三藏曾經翻唱的原曲〈Only You〉、昔日天團新好男孩的勁歌〈Bye Bye Bye〉，甚至不忘調侃狼叔戲外「分身」休傑克曼，主演並獻聲的賣座強片《大娛樂家》主題曲〈The Greatest Show〉。
雙帥更特地拍攝一支宣傳短片，一開場死侍就立馬虧狼叔，說他們是「死侍與蜜獾」播客，正當狼叔不爽時再繼續猛攻，批他果然是不及格播客都不接話！更放送特地製作的狼叔「慘叫」大合集，讓無言以對的狼叔最後冷冷拋下一句：「我恨你！」令人對這組愛鬥嘴的小倆口傾心不已。《死侍與金鋼狼》7月24日全台熱映。