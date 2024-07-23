李凱威漏接促成明星賽亂鬥！網讚單場MVP　坦言：想跟王建民道歉

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中職明星賽第二戰9局上，眼見領先的中華隊抓下2個出局數，比賽即將結束，但禁不起全場球迷一再鼓譟，中華隊投手教練王建民，代表中華隊上場投球，「洪總」洪一中也上場打擊。
洪一中敲出三游間的強勁滾地球，眼看要被李凱威接到時，卻彈出手套，形成1支一壘安打，比賽也得以繼續進行。在洪總開了先例後，中職歷史上的名將，包含陳金鋒、彭政閔、林岳平還有葉君璋都上場出賽，成為史上最具紀念價值，且最頂的一場明星賽。
讚洪總打的球強勁 想跟王建民說抱歉
今（23）日富邦悍將、味全龍賽事前的練習，李凱威透露在「恰恰」彭政閔打擊時，自己就有在思考要不要接了，還好最後沒有打到自己的防區。另外，他也特別想跟投手王建民說聲抱歉，因為自己讓他的防禦率爆掉了。
李凱威坦言：「沒想到後面會這樣，洪總上來的時候就有跟基鴻、坤宇討論要不要接，他們就說不要接好了，結果竟然有後續。」
李凱威也稱讚洪總打的球很強勁，應該是在「叫恁總欸出來打」的比賽有熱好身，並說道：「吳念庭還有技術指導，教我要慢半拍，可惜洪總那顆打太正面了，但那顆球彈起來，我就只好順勢把他往上帶。」而最後選擇刺殺「火哥」張建銘，則是怕二三壘有人，如果再被得分可能會輸。