史上最強中職明星賽登上國際棒總官網！王建民、洪一中等神獸對決

李凱威漏接促成明星賽亂鬥！網讚單場MVP　坦言：想跟王建民道歉

▲中職明星賽，洪一中對決王建民，洪一中敲出三游間滾地球，二壘手李凱威漏接形成安打，後續上演各式「上古神獸亂鬥」。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽，洪一中對決王建民，洪一中敲出三游間滾地球，二壘手李凱威漏接形成安打，後續上演各式「上古神獸亂鬥」。（圖／林柏年攝）

記者林之越/台北報導

中職史上最頂明星賽在上週末落幕，第二戰尾聲上演「神獸亂鬥」。唯一千勝教頭洪一中上場打擊，交手「40號投手」王建民，敲出三游間方向滾地球，中華隊二壘手李凱威漏接，讓比賽得以進行，最後陳金鋒、彭政閔、林岳平還有葉君璋都依序上場出賽，李凱威也因此被網友讚嘆是「單場MVP」。今（23）日賽前訪問，李凱威坦言想跟王建民說：「抱歉讓前輩的防禦率爆掉了。」

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關鍵漏接　促成史上最頂明星賽

中職明星賽第二戰9局上，眼見領先的中華隊抓下2個出局數，比賽即將結束，但禁不起全場球迷一再鼓譟，中華隊投手教練王建民，代表中華隊上場投球，「洪總」洪一中也上場打擊。

洪一中敲出三游間的強勁滾地球，眼看要被李凱威接到時，卻彈出手套，形成1支一壘安打，比賽也得以繼續進行。在洪總開了先例後，中職歷史上的名將，包含陳金鋒、彭政閔、林岳平還有葉君璋都上場出賽成為史上最具紀念價值，且最頂的一場明星賽

▲味全龍野手李凱威，在明星賽9局上的關鍵漏接，促成神獸大亂鬥，事後坦言想跟王建民教練說抱歉。（圖／味全龍提供）
▲味全龍野手李凱威，在明星賽9局上的關鍵漏接，促成神獸大亂鬥，事後坦言想跟王建民教練說抱歉。（圖／味全龍提供）
讚洪總打的球強勁　想跟王建民說抱歉

今（23）日富邦悍將、味全龍賽事前的練習，李凱威透露在「恰恰」彭政閔打擊時，自己就有在思考要不要接了，還好最後沒有打到自己的防區。另外，他也特別想跟投手王建民說聲抱歉，因為自己讓他的防禦率爆掉了

李凱威坦言：「沒想到後面會這樣，洪總上來的時候就有跟基鴻、坤宇討論要不要接，他們就說不要接好了，結果竟然有後續。」

李凱威也稱讚洪總打的球很強勁，應該是在「叫恁總欸出來打」的比賽有熱好身，並說道：「吳念庭還有技術指導，教我要慢半拍，可惜洪總那顆打太正面了，但那顆球彈起來，我就只好順勢把他往上帶。」而最後選擇刺殺「火哥」張建銘，則是怕二三壘有人，如果再被得分可能會輸


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