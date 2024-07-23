國民黨3個「億元男」！他身家破5億最有錢 顏寬恒、張智倫也驚人
監察院廉政專刊今（23）日公布立法院長韓國瑜與部分立委的最新財產申報，其中有3名立委身價超過億元，分別是國民黨立委蘇清泉、顏寬恒及張智倫；其中，醫師出身的蘇清財力最為驚人，粗估身價至少5億元，包括存款9532萬7520元、事業投資申報4億5561萬8701元。
記者余祥／台北報導
根據廉政專刊資料，蘇清泉與妻子共有62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元較半年前申報多1000萬元左右，還有25筆股票615萬9990元，債券85萬1781元，有24筆保險、2筆債權3251萬9349元；事業投資方面，申報4億5561萬8701元，大部分投入屏東安泰醫院及周邊體系；債務部分有2760萬4797元，包括周轉金與購置不動產的授信。
國民黨立委張智倫與妻子彭涵及2名未成年子女申報92筆土地、21筆建物，全部位於雙北市；另申報現金35萬7965元、存款3684萬8917元、股票3492萬5500元、8筆保險、2筆債權5085萬元、出售土地所得985萬元與借款4100萬元，另有事業投資663萬8162元，粗估身價上億元。債務方面，有9150萬元，主要是出售土地未過戶完成的預收土地款8100萬元及2筆合建保證金。
國民黨立委顏寬恒與妻子陳麗淩申報73筆土地、19筆建物都位於台中，1部持有超過5年的BMW汽車，存款5076萬7688元、股票3744萬7570元、債券892萬5966元、60筆保險，但有8140萬元債權，都是2000萬以上的借款；債務方面，有1億7377萬4758元，分別為2筆各700萬元的周轉金及3311萬2600元的不動產授信。