快訊／《哆啦A夢》第一代大雄配音員過世！小原乃梨子享壽88歲
日本國民動漫《哆啦A夢》1979年開播，擔任第一代大雄的配音員小原乃梨子過世，她的公司今（23）日發訃聞，透露小原乃梨子是在7月12日治療期間離開人間，享壽88歲。
記者陳雅蘭／綜合報導
小原乃梨子的公司「81produce」表示：「小原乃梨子於令和6年（2024）7月12日在生病治療期間，因藥物無效逝世，享年88歲。根據家屬的意願，喪禮已由親屬舉行。在此感謝生前各界的厚誼，謹以此公告。」
小原乃梨子是聲優、女演員、旁白，老公是導演戶部信一，兒子是動畫師戶部敦夫。她小學5年級偷參加過兒童合唱團，曾作為童星參演舞台劇跟NHK的兒童節目；長大後考慮當作家，有一次跟媽媽看了電影《她們》後，產生了當演員的夢想，最後也為該作品女主角「喬」日語配音。
她在1950年至1960年，主要從事外國電影的日語配音工作，從1960年後期開始，除了外國電影的配音，也開始增加動畫配音的工作。1979年開始，小原乃梨子擔任同年播出的電視動畫《哆啦A夢》野比大雄的配音員，時間長達26年，但隨著年齡增長，2005年起，大雄的角色才改為大原惠接棒聲演。除了《哆啦A夢》，小原乃梨子的代表作還包含《小天使》（阿爾卑斯的少女海蒂）、《未來少年柯南》等。