小甜甜遭爆服藥過量丟工作！「長文反擊」曝：已經沒在台灣演藝圈

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對於被爆料用藥過度，導致開車睡著一事，小甜甜也表示：「更是幽默的無稽之談，真希望說出這種話抹黑的人，出入平安健康快樂！另外！我開車技術差，發生很多智障的事情已經在各大節目分享過了！這到底為什麼可以扯到我服藥過度？這個可以請爆料的無聊人士拿出證據嗎？」
小甜甜也透露自己近期已經很少觸碰台灣演藝事業，並表示：「因為我的孩子要讀書了，我的時間要用來陪伴孩子的成長、就學！演藝事業陪伴我18年，我很感謝一路上幫助過我的每一個人，但現在我只想把時間拿來選擇我要做的事情。我孩子的成長更只有一次，我已經不算什麼藝人了，只是平凡人，我只想當好一位母親。」
小甜甜也強調：「我不希望我的女兒在未來學習時，被人家用奇怪的眼光對待，說你媽媽怎麼樣，我只想讓她有一個至少能保護他甚至讓她有點驕傲的母親！其他的...希望有心的爆料人士你沒有孩子，不然未來換你來感同身受！」小甜甜也接著表示要捍衛自己跟孩子，認為沒有的事就是沒有，「我會搜集所有證據，報警備案提提告！不是諧星丑角就要忍受你們的謊言跟污衊！當了媽媽捍衛的心有多強大堅硬，不是你們這些顛倒是非的人，能拿來亂說覺得反正沒關係的！」
此外，小甜甜也向爆料者嗆聲：「是否做點功課？我跟公司說我未來規劃想以孩子為主，演藝圈不再是我的第一，但孩子是我的唯一，所以是否能先中止合約讓我做我自己想做的事。在這裡很感謝B2哥的諒解，他二話不說的說好沒問題也支持我！再來上一檔戲拍完我就開始規劃我現在要做的，何來換角之說？狂嗑安眠藥？安眠藥可以狂嗑？說話拿出證據好嗎？我已經很久沒在台灣演藝圈了，忘詞換角到底什麼鬼啊？」
文末，小甜甜也再次表明：「我現在只想做我自己想做的事，現在重心都是孩子！我相信人在做天在看！這些散播不實造謠的人，不要有僥倖的心害人覺得成功很開心，你可以騙你自己騙這些跟你們一樣的人，但別忘了…天都在看。」