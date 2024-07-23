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小甜甜遭爆服藥過量丟工作！「長文反擊」曝：已經沒在台灣演藝圈

▲被爆料服藥過量丟了工作！小甜甜「長文反擊」突曝：「已經很久沒在台灣演藝圈了。」引起網友關注與討論。（圖／小甜甜臉書）
▲被爆料服藥過量丟了工作！小甜甜「長文反擊」突曝：「已經很久沒在台灣演藝圈了。」引起網友關注與討論。（圖／小甜甜臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）在2023年與前夫宋晉賢離婚，獨自育有一女「米苔目」，並將生活重心放在演藝事業與照顧女兒上，也經常在社群上分享日常點滴。不過，小甜甜在上個月改變過往發文風格，PO出好幾則笑話影片，當時有網友指出她狀態似乎不太對勁，沒想到今（23）日又傳出她近期安眠藥吃太多導致恍神，甚至還在開車途中睡著，導致拍戲常常遲到忘詞，最後丟了工作。對此，小甜甜也針對爆料發文反擊，並直言「我已經很久沒在台灣演藝圈了」，引發關注。

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小甜甜在23日針對不實爆料發聲反擊，她在社群發文寫道：「真不知道得罪誰了！但這就是台灣演藝圈吧？我精神異常？邪門？那些有人覺得好笑跟不好笑的段子…抖音都是這樣子的？說笑話的結尾用我自己方式哈哈哈哈的結尾不然呢？」

▲藝人小甜甜（張可昀）在2023年與前夫宋晉賢離婚，獨自育有一女「米苔目」，並將生活重心放在演藝事業與照顧女兒上，也經常在社群上分享日常點滴。（圖／小甜甜臉書）
▲藝人小甜甜（張可昀）在2023年與前夫宋晉賢離婚，獨自育有一女「米苔目」，並將生活重心放在演藝事業與照顧女兒上，也經常在社群上分享日常點滴。（圖／小甜甜臉書）
對於被爆料用藥過度，導致開車睡著一事，小甜甜也表示：「更是幽默的無稽之談，真希望說出這種話抹黑的人，出入平安健康快樂！另外！我開車技術差，發生很多智障的事情已經在各大節目分享過了！這到底為什麼可以扯到我服藥過度？這個可以請爆料的無聊人士拿出證據嗎？」

小甜甜也透露自己近期已經很少觸碰台灣演藝事業，並表示：「因為我的孩子要讀書了，我的時間要用來陪伴孩子的成長、就學！演藝事業陪伴我18年，我很感謝一路上幫助過我的每一個人，但現在我只想把時間拿來選擇我要做的事情。我孩子的成長更只有一次，我已經不算什麼藝人了，只是平凡人，我只想當好一位母親。」

小甜甜也強調：「我不希望我的女兒在未來學習時，被人家用奇怪的眼光對待，說你媽媽怎麼樣，我只想讓她有一個至少能保護他甚至讓她有點驕傲的母親！其他的...希望有心的爆料人士你沒有孩子，不然未來換你來感同身受！」小甜甜也接著表示要捍衛自己跟孩子，認為沒有的事就是沒有，「我會搜集所有證據，報警備案提提告！不是諧星丑角就要忍受你們的謊言跟污衊！當了媽媽捍衛的心有多強大堅硬，不是你們這些顛倒是非的人，能拿來亂說覺得反正沒關係的！」

▲小甜甜透露自己近期已經很少觸碰台灣演藝事業，並表示：「因為我的孩子要讀書了，我的時間要用來陪伴孩子的成長、就學！演藝事業陪伴我18年，我很感謝一路上幫助過我的每一個人，但現在我只想把時間拿來選擇我要做的事情。」（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜透露自己近期已經很少觸碰台灣演藝事業，並表示：「因為我的孩子要讀書了，我的時間要用來陪伴孩子的成長、就學！演藝事業陪伴我18年，我很感謝一路上幫助過我的每一個人，但現在我只想把時間拿來選擇我要做的事情。」（圖／小甜甜臉書）
此外，小甜甜也向爆料者嗆聲：「是否做點功課？我跟公司說我未來規劃想以孩子為主，演藝圈不再是我的第一，但孩子是我的唯一，所以是否能先中止合約讓我做我自己想做的事。在這裡很感謝B2哥的諒解，他二話不說的說好沒問題也支持我！再來上一檔戲拍完我就開始規劃我現在要做的，何來換角之說？狂嗑安眠藥？安眠藥可以狂嗑？說話拿出證據好嗎？我已經很久沒在台灣演藝圈了，忘詞換角到底什麼鬼啊？」

文末，小甜甜也再次表明：「我現在只想做我自己想做的事，現在重心都是孩子！我相信人在做天在看！這些散播不實造謠的人，不要有僥倖的心害人覺得成功很開心，你可以騙你自己騙這些跟你們一樣的人，但別忘了…天都在看。」

▲小甜甜在文末也再次表明：「我現在只想做我自己想做的事，現在重心都是孩子！我相信人在做天在看！這些散播不實造謠的人，不要有僥倖的心害人覺得成功很開心，你可以騙你自己騙這些跟你們一樣的人，但別忘了…天都在看。」（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜在文末也再次表明：「我現在只想做我自己想做的事，現在重心都是孩子！我相信人在做天在看！這些散播不實造謠的人，不要有僥倖的心害人覺得成功很開心，你可以騙你自己騙這些跟你們一樣的人，但別忘了…天都在看。」（圖／小甜甜臉書）

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