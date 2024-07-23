史上最強中職明星賽登上國際棒總官網！王建民、洪一中等神獸對決

高柏鎧11月能否披上中華隊戰袍？莊瑞雄有信心促成：你看我笑臉

▲TPBL會長莊瑞雄今（23）日在選秀大會上表示會極力促成，讓高柏鎧在11月穿上中華隊球衣，也透露應該還是會用高專的方式，而非再次開特例走殊勳。（圖／記者陳明安攝）
▲TPBL會長莊瑞雄今（23）日在選秀大會上表示會極力促成，讓高柏鎧在11月穿上中華隊球衣，也透露應該還是會用高專的方式，而非再次開特例走殊勳。（圖／記者陳明安攝）

記者黃建霖/臺北報導

威廉瓊斯盃賽事剛剛落幕，中華男籃預計歸化人選高柏鎧（吉爾貝克）目前要用高專人才申請歸化，還存在語文考試的問題，因此外界擔心他是否能趕上11月的亞洲盃資格賽第二階段賽事。對此TPBL會長莊瑞雄今（23）日在選秀大會上表示會極力促成，讓前者在11月穿上中華隊球衣，也透露應該還是會用高專的方式，而非再次開特例走殊勳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於高柏鎧的歸化問題，日前中華籃協副秘書長張承中表示，目前還有一個難題，所以就是之前五月高專人才申請歸化修法不是為了球員量身訂做，所以還是有保留一個語文條件限制，「語文能力的條件，可以選擇筆試或口試達到60分，或是上課100小時，這對老外球員來說太困難的。」

目前歸化情況要等到本周開會後才會有明確答案，籃協方面表示預計會兩案並行，高專和殊勳同時嘗試進行。至於這樣是否來得及趕上11月亞洲盃？暫時還沒有一個肯定的答案。

莊瑞雄出馬　有信心11月讓高柏鎧披上中華隊戰袍

對此今天在TPBL選秀大會上，莊瑞雄拍胸脯保證11月應該能讓大家看到高柏鎧，也透露儘管高專的方式還是困難重重，但還是傾向會用此通路讓他拿到中華民國身分證。

「過去殊勳歸化，戴維斯和阿提諾都是用按照這個方式，但殊勳其實不只是籃球員專用，其他人才像是科學家等等，也是有循此例的，所以政府會擔心球界的殊勳和一般民眾的殊勳不同。」莊瑞雄在談到希望用高專歸化高柏鎧的原因時，如此說道。

談到由無把握讓高柏鎧在亞洲盃資格賽第二階段出賽，莊瑞雄說：「好人才怎麼留下，那就是大家一起來促成嘛！我正在努力當中，我覺得他11月會穿上中華隊球衣。大概幾成機率喔？你看我笑臉。」

莊瑞雄也透露高柏鎧拜會他離開前的最後一席話，「他說，在台灣這段期間到花蓮到台東走走，感覺起來讓自己很像台灣人，我不認為他在那時候和我說這段話的那種感情是假的。」據了解高柏鎧瓊斯盃後應該還會留在台灣約一個禮拜，但夢想家是否會和他續約，目前還沒有一個消息。

▲瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00由地主中華藍迎戰馬來西亞，此戰藍隊靠著歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）繳出雙十數據，攻下全隊最高14分並抓下11個籃板，終場就率隊以86：66輕取馬來西亞，目前中華藍5場比賽下來全數獲勝，也與菲律賓同樣以5勝0敗的戰績暫居龍頭位置。（圖／籃協提供）
▲莊瑞雄拍胸脯保證11月應該能讓大家看到高柏鎧，也透露儘管高專的方式還是困難重重，但還是傾向會用此通路讓他拿到中華民國身分證。（圖／籃協提供）

高柏鎧目標11月披中華隊戰袍！眼前有一難關　歸化最新進度曝光

瓊斯盃／中華藍86：66宰馬來西亞！高柏鎧繳雙十數據、全員皆得分

吉爾貝克能提供中華隊需要的　但他趕得上11月的亞洲盃資格賽嗎？

瓊斯盃／吉爾貝克「雙14」！中華藍97：80勝澳洲　明和菲律賓爭冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代