高柏鎧11月能否披上中華隊戰袍？莊瑞雄有信心促成：你看我笑臉

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目前歸化情況要等到本周開會後才會有明確答案，籃協方面表示預計會兩案並行，高專和殊勳同時嘗試進行。至於這樣是否來得及趕上11月亞洲盃？暫時還沒有一個肯定的答案。
莊瑞雄出馬 有信心11月讓高柏鎧披上中華隊戰袍
對此今天在TPBL選秀大會上，莊瑞雄拍胸脯保證11月應該能讓大家看到高柏鎧，也透露儘管高專的方式還是困難重重，但還是傾向會用此通路讓他拿到中華民國身分證。
「過去殊勳歸化，戴維斯和阿提諾都是用按照這個方式，但殊勳其實不只是籃球員專用，其他人才像是科學家等等，也是有循此例的，所以政府會擔心球界的殊勳和一般民眾的殊勳不同。」莊瑞雄在談到希望用高專歸化高柏鎧的原因時，如此說道。
談到由無把握讓高柏鎧在亞洲盃資格賽第二階段出賽，莊瑞雄說：「好人才怎麼留下，那就是大家一起來促成嘛！我正在努力當中，我覺得他11月會穿上中華隊球衣。大概幾成機率喔？你看我笑臉。」
莊瑞雄也透露高柏鎧拜會他離開前的最後一席話，「他說，在台灣這段期間到花蓮到台東走走，感覺起來讓自己很像台灣人，我不認為他在那時候和我說這段話的那種感情是假的。」據了解高柏鎧瓊斯盃後應該還會留在台灣約一個禮拜，但夢想家是否會和他續約，目前還沒有一個消息。