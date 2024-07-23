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不斷更新／凱米颱風逼近！華信航空明取消國內線　航空異動一次看

▲華信航空宣布，明（24）日所有國內航班全天取消。（圖／華信航空提供）
▲華信航空宣布，明（24）日所有國內航班全天取消。（圖／華信航空提供）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）目前正發布「海上陸上」警報，陸上警戒範圍包括「基隆、台北、新北、宜蘭、花蓮、臺東、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投」，凱米暴風圈可能在明晨觸陸。華信航空宣布，明（24）日所有國內航班全天取消。

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針對凱米颱風影響，中央氣象署預報員劉宇其指出，今（23）日上半天各地風雨都還不明顯，到了下半天起，迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四（7/24、7/25）全台風雨最明顯，各縣市都有豪雨發生的機率，尤其西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨出現。

中南部地區雖然在颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，迎風面的中南部地區還是全天不定時有短暫陣雨或雷雨，伴隨較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。

📍華信航空

受到凱米颱風影響，華信航空宣布，明日所有國內航班全天取消。華信航空將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

📍台灣虎航

虎航也提到，受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：

2024年7月24日最新航班異動情形如下：
- IT602 桃園-首爾仁川提前至19:00起飛

2024年7月25日最新航班異動情形如下：
- IT603 首爾仁川-桃園提前至7月24日23:30起飛
*以上皆為當地時間，且為24小時制

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

📍立榮航空

立榮航空表示，今(23)日航班維持正常起降。明(24)日除下列航班正常起降外，其餘航班全數取消，共計影響117架次。

松山-金門：B7-8809
台中-金門：B7-8955、B7-9211、B7-8957
高雄-金門-高雄：B7-8911/ B7-8912
金門-嘉義：B7-8902
台南-金門-台南：B7-8981提前至上午9點起飛、B7-8982提前至上午10點30分起飛

立榮航空將視天候狀況機動調整航班，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網或APP查詢。

📍長榮航空

長榮航空指出，將調整7月24日晚間6點至7月25日中午12點往返桃園機場航班，預計取消76班、提早起飛12班、延後抵達21班；往返松山機場以及高雄小港機場航班則維持正常起降。長榮航空將依天候狀況調整航班，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。

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