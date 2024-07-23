文化大學偕大成長城企業推就業學程 供動科系學生實習、工作機會
中國文化大學今（23）日攜手食品界龍頭大成長城企業（Taisun Enterprise）簽訂就業學程合作協議，提供動物科學系學生更多的實習、工作機會，完成學程者將獲得企業的就業優先考慮權，大幅提高學生職業發展前景。
記者林則澄／台北報導
根據協議內容，大成長城企業將為文化大學動科系學生提供實習機會，雙方也會共同設計、更新相關課程內容，確保學生學到前沿的知識和技術，滿足行業需求、提高學生就業競爭能力，並且通過定期的學術交流活動促進科研領域的合作，完成學程的學生也將獲得大成長城企業的就業優先考慮權，大幅提高學生職業發展前景。
文化大學表示，就業學程合作協議是由副校長王淑音、大成長城企業副總裁韓家寅共同簽訂。王淑音表示，目前已有17名動科系學生參與計畫，未來大成長城企業旗下相關企業也與學校各個系所進行多元合作，擴大各個學院學生的實習機會，培養職場實戰能力。
王淑音指出，文化大學動物科學系、大成長城企業簽訂就業學程合作協議，也是產學合作邁出重要的一步，除了幫助動物科學系學生開啟嶄新的發展道路，也為大成長城企業提供專業人才，實現雙贏局面。