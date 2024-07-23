M痘疫情再升溫！7月已爆13例　疾管署急籲快打疫苗

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疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至7月22日累計確診388例病例（366例本土及22例境外移入），其中今年新增29例(26例本土及3例境外)，尤其7月已新增13例本土個案，相較於5月新增2例、6月新增6例，本土M痘疫情持續升溫，且今年北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區M痘傳播風險仍存在。
經統計，確診個案中有8成未曾接種過M痘疫苗，疾管署提醒，符合M痘疫苗接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種。此外，疾管署提醒，暑期大型人潮聚集活動眾多，民眾需留意自身健康狀況，臉部或四肢有皮疹水泡即不宜前往，避免造成疾病傳播，保護自己也保護他人。
疾管署統計，隨著6月、7月通報病例增加，7週以來疫苗接種3362人，截至7月21日已有80401人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為52762人，仍有約27639人僅接種第一劑疫苗。目前全國共205家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，部分院所亦有提供社區外展服務及夜間、假日門診服務，可直接點選各合作院所連結網址進行預約掛號。
疾管署呼籲，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。而國際上M痘疫情持續，暑假假期國際旅遊頻繁，以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，提醒民眾注意個人防護，除避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。
另疾管署呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：與不特定對象發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。該署也提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。
疾管署提醒，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。