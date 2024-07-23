漢光演習出意外！陸軍「雲豹裝甲車」擦撞民車　小客車慘況曝光

M痘疫情再升溫！7月已爆13例　疾管署急籲快打疫苗

▲疾管署發言人羅一鈞今（23）日表示，7月已累計13例M痘病例。（圖／疾管署提供）
▲疾管署發言人羅一鈞今（23）日表示，7月已累計13例M痘病例。（圖／疾管署提供）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（23）日表示，7月已累計13例M痘病例，為去年10月以來單月新高，且有超過8成未接種過M痘疫苗，疫情再升溫，呼籲符合接種條件民眾儘速打滿2劑M痘疫苗，提升防護力，保護自己也提升群體免疫力，以保護所愛的人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今疾管署公布，國內本週再新增4例M痘（Mpox）個案，均為本國籍男性且未曾接種M痘疫苗，年齡介於30多歲至40歲，居住縣市為北部3例、中部1例，發病日介於7月6日至7月16日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報確診。 

疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至7月22日累計確診388例病例（366例本土及22例境外移入），其中今年新增29例(26例本土及3例境外)，尤其7月已新增13例本土個案，相較於5月新增2例、6月新增6例，本土M痘疫情持續升溫，且今年北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區M痘傳播風險仍存在。

經統計，確診個案中有8成未曾接種過M痘疫苗，疾管署提醒，符合M痘疫苗接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種。此外，疾管署提醒，暑期大型人潮聚集活動眾多，民眾需留意自身健康狀況，臉部或四肢有皮疹水泡即不宜前往，避免造成疾病傳播，保護自己也保護他人。

疾管署統計，隨著6月、7月通報病例增加，7週以來疫苗接種3362人，截至7月21日已有80401人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為52762人，仍有約27639人僅接種第一劑疫苗。目前全國共205家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，部分院所亦有提供社區外展服務及夜間、假日門診服務，可直接點選各合作院所連結網址進行預約掛號。

疾管署呼籲，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。而國際上M痘疫情持續，暑假假期國際旅遊頻繁，以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，提醒民眾注意個人防護，除避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

另疾管署呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：與不特定對象發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。該署也提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

疾管署提醒，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

4年來首例肉毒桿菌中毒！50歲女「有吃過期食品習慣」 　

本土M痘單週增5例！皆為北部青壯年男「冒皮疹、膿疱」

為何富國島旅遊變超夯？旅行社揭秘　年代旅遊也有助攻

茲卡病毒境外移入+1　北部20多歲男「發燒、肌肉痠痛」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生