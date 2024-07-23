奧運拳擊／台灣6將抵巴黎！四金釵拚奪牌　賽程規則懶人包一次看

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甘家葳、黃筱雯率於21日率先出發巴黎，林郁婷、陳念琴、賴主恩、吳詩儀則於昨（22）晚間搭機前往巴黎。為了助選手以最佳狀態迎接奧運，今年奧運選手去、回程都安排搭乘商務艙，讓選手們能在長途飛行中養精蓄銳，今早選手們抵達法國時精神狀態良好，團隊氣氛佳，準備在五環殿堂大展身手。
過去兩個月林郁婷前往烏茲別克移地訓練，透過與當地好手切磋，經驗提升很多，收穫豐碩，女子57公斤級的林郁婷表示：「最近都專注於訓練，把握時間提升自己。」談到金牌目標，林郁婷說：「會盡力做好每一個細節，希望大家把目光放在所有隊友上，大家都非常努力。」
征戰女子66公斤級的陳念琴表示：「看到很多人來祝福，對中華隊士氣是很大的提振，會把這份亢奮放到擂台上，現在先保持平常心，期待能夠開心比賽、平安回來。」
今早在巴黎夏爾·戴高樂機場迎來28歲生日，男子63.5公斤級的賴主恩精神狀態相當好，心情也很放鬆，他說：「越接近比賽可能越緊張，會努力每一天都把心情調適好，好好備戰。」女子60公斤級的吳詩儀透露，看到很多粉絲為代表隊加油，有被激勵到，盡力爭取最高榮耀。
奧運拳擊規則與歷史
奧運拳擊運動規則獨特，僅限業餘拳擊手參賽，所以奧運也成為一些明星拳擊手輝煌職業生涯的起點，包括著名的「拳王阿里」Muhammad Ali，他在1960年羅馬奧運奪得輕量級冠軍。
男子拳擊比賽通過三個回合分出勝負，每回合3分鐘；女子賽事共4回合，每回合2分鐘。每輪結束時，裁判將根據評判標準決定每輪的勝者，獲勝一方可以得到10分，而失敗一方根據表現可以得到7至9分。
拳擊於1904年首次在現代奧運會中亮相，2012年倫敦奧運會首次設立了女子拳擊項目。長年以來，美國隊在奧運拳擊項目制霸，共贏得117枚獎牌，古巴和英國分別以78枚和62枚獎牌緊隨其後。
中華拳擊隊預賽賽程
7月27日：黃筱雯（女子54公斤級）、吳詩儀（女子60公斤級）、賴主恩（男子63.5公斤級）展開預賽32強
7月28日：甘家葳（男子71公斤級）、陳念琴（女子66公斤級）展開預賽32強
7月30日：林郁婷（女子57公斤級）展開預賽32強
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