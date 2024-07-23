賴清德全代會全台語致詞　黃智賢：當然是做台獨表達！

我是廣告 請繼續往下閱讀
而真正重要的是賴清德說了什麼，要把全代會演說跟520就職演講放在一起看，這樣就會對賴清德未來4年的行動，有很清晰的輪廓。首先是載體，賴清德居然全程以閩南語演講，但並非講不好國語，為什麼要堅持全程用閩南語？這是他當選後以雙重身分，第一次對民進黨權力機構，揭櫫他的政治目標，竟然用閩南語，「這當然是拿閩南語做台獨的表達。」
黃智賢說，再加上輝達黃仁勳來台灣，一直把閩南語稱為「台語」，這讓民進黨很多人所謂的「台灣驕傲」開始燃燒、沸騰了，要求賴清德必須把台灣講的閩南語，改稱呼為「台灣台語」。
黃智賢說明，台灣7成是閩南人，母語是閩南話，如果不是蔣介石黨1949年敗台臺灣，強力推行國語，台灣講閩南語，可能就跟香港講粵語一樣。
從黨外時期開始，台獨就一直以閩南語，作為政治號召跟政治識別，養成了獨尊閩南語，排斥國語跟客家話的習性。
黃智賢表示，長期以來，極端台獨一直想要去中國文字跟語言，那怎麼去中國化呢？文字上想要用羅馬拼音取代中文，語言呢？想要用閩南語取代國語，並且恬不知恥地把閩南語改稱為「台語」，就像香港人如果說，自己講的不是廣東話，而是香港話一樣。
黃智先稱，雖然目前無法做到創立文字語言，但一旦台灣使用中國文字的人少了，講國語的人少了，那麼跟大陸的溝通就會更困難，這樣就為兩岸設下更高的交流障礙，當然目的不只是設下交流障礙，而是讓台灣人有更強烈的「台獨國家認同」跟「台獨國家意識」。
黃智賢指出，賴清德在當蔡英文的行政院長時，還曾經要推出「身份證去中化」，政策非常荒唐，要在身份證上讓台灣人的姓名，改為羅馬拼音，而不是用中文，並且可以選擇用羅馬拼音登記姓名的國語發音、閩南語發音、客家話發音、原住民語發音，這荒唐政策後來胎死腹中，但在賴清德當選之後，在國民黨跟無黨籍的高金素梅的支持下，借屍還魂了。
黃智賢表示，立法院三讀通過，原住民可以選擇，姓名單用羅馬拼音，而不用中文表達，名為「尊重原住民的自己的文字」，民進黨當然很樂意去中國化，所以大家一拍即合。但台灣的原住民，從來就沒有自己的文字，
西方傳教士來到台灣，為了傳教，所以用羅馬拼音教閩南人跟原住民聖經。如今台灣竟然胡說，說羅馬拼音是原住民的文字，還立法讓原住民的姓名可以單用羅馬拼音。
黃智賢質疑真的不能理解，用中文表達真的不行？真的不如用羅馬拼音表達？明明羅馬拼音，根本不是原住民自己的文字，為什麼寧願要用羅馬拼音取代中文？而賴清德在當行政院長時，民進黨尚且沒有辦法通過身分證去中國化的相關法案，現在竟然借著藍白在立院過半，成功在身分證跟姓名去中國化上，撕開一個口子。
黃智賢說，當然現在只是原住民可以不用中文，但是既然原住民可以，將來外籍新住民，不能比照嗎？包括菲律賓裔、印尼裔、越南裔也可以用羅馬拼音吧，日本裔，韓國裔，英國人，法國人，憑什麼要矮原住民一截？那漢族討厭中文的激進台獨，也可以要求平權吧，也可以用羅馬拼音姓名吧。
黃智賢說，民進黨向來提倡「雙語政策」，要求時機成熟後，所有公文書都以中英雙語表達。然後，雙語可能再加上羅馬拼音。
最後黃智賢說，台獨對於用閩南語取代國語，向來興趣很濃。雖然閩南語是中國的方言之一。但畢竟14億人也只有一小部分人講閩南語，這樣就區隔了，再把閩南語正名為「台語」，那就更有利於台獨建構一個虛假的「國家意識」。這也就是賴清德承接李登輝的「台灣主體性」，「台獨，就更進一步了。」