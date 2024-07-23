2職籃各自選秀！TPBL、PLG還有望走在一起？莊瑞雄：隨時歡迎他們

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本屆TPBL選秀大會共選了3輪，有11名球員獲選，依順位為：雷蒙恩（戰神）、蔡宸綱（攻城獅）、汪哲宇（雲豹）、魏莨哲（海神）、余維豪（特攻）、江均（戰神）、陳將双（國王）、夢想家選擇史承平，雲豹（莊博元）、陳冠中（特攻）、曾銘偉（特攻）。
首屆選秀大會，莊瑞雄今天也親自到場為選中的球員戴帽，他表示：「特別祝福所有球員可以夢想成真，有好的結果，代表聯盟和所有球團今天熱情參與，更感謝所有球迷對球隊的支持，新球季開賽期待大家踴躍進場，我們會更加努力，大家一起加油。」
談到PLG 莊瑞雄：隨時歡迎他們
「7+1球團（東南亞的球隊缺席）第一次選秀，各隊能增加戰力當然是皆大歡喜，對球迷來說新球季有機會大飽眼福，希望這些球員都能努力去發揮。」莊瑞雄新官上任三把火，各項規章火速推動中，他也表示等等聯盟就有會議，要討論制度上的事，將過往為人詬病的部份給修正調整好。
至於未來是不是有機會和PLG方面合作，甚至再次嘗試讓台灣成為一個聯盟的狀態，莊瑞雄表示：「隨時歡迎他們，美國那麼大，就一個（聯盟）；日本就那麼大，就一個。這方面大家可以好好思考，當然還要再溝通。」
莊瑞雄說，自己被共推為新聯盟會長純粹靠對籃球熱愛的一股傻勁，強調自己是最沒有色彩的會長，當然外界的聲音都有聽到，他們也會盡快去推動和處理。