奧運直擊／空姐廣播替中華健兒加油！拳擊賴主恩生日願望誠意十足
距離2024年巴黎奧運開幕倒數3天，中華代表隊選手陸續前往法國，《NOWnews》採訪團隊也搭乘直飛班機抵達巴黎，此班機與台灣桌球名將莊智淵、拳擊女王林郁婷、陳念琴等人同班，長榮航空也特別廣播幫中華健兒加油，機上響起滿滿的掌聲。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
長榮航空於起飛前，空服員廣播幫選手加油，內容如下：「親愛的貴賓大家好，本班機非常榮幸有巴黎奧運代表團的選手與我們同行。期待台灣選手在最高競技舞台上精彩表現，邀請各位乘客一起為中華健兒加油，台灣以你們為榮！長榮航空為您加油！」
經過逾14小時的飛行，選手也降落於巴黎夏爾戴高樂機場，最特別的是中華隊兩屆奧運拳擊選手賴主恩，抵達時間剛好是他28歲生日當天。賴主恩也大方的把所有生日願望都給中華隊，「盼所有選手比賽過程平安，在巴黎一切順利，也都能如願奪牌。」
壽星賴主恩把生日願望給中華隊
中華隊抵達巴黎是當地早上七點，代表隊也將集體赴選手村安頓，再休息一下，之後才會去適應場地，備戰奧運賽事。
戴高樂機場是法國重要的國際機場，也是歐洲旅客量前三大的機場，其名稱由法蘭西第五共和國第一任總統戴高樂(Charles André Joseph Marie de Gaulle)命名。而大部分參加奧運的選手，也都先抵達戴高樂機場，目前機場也已經充滿奧運氛圍。