史上最強中職明星賽登上國際棒總官網！王建民、洪一中等神獸對決

奧運直擊／空姐廣播替中華健兒加油！拳擊賴主恩生日願望誠意十足

▲長榮航空在機上廣播為中華健兒加油，機上乘客也給予熱情的掌聲，同時機上也附有小卡。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲長榮航空在機上廣播為中華健兒加油，機上乘客也給予熱情的掌聲，同時機上也附有小卡。（圖／特派記者廖聿偉攝）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

距離2024年巴黎奧運開幕倒數3天，中華代表隊選手陸續前往法國，《NOWnews》採訪團隊也搭乘直飛班機抵達巴黎，此班機與台灣桌球名將莊智淵、拳擊女王林郁婷、陳念琴等人同班，長榮航空也特別廣播幫中華健兒加油，機上響起滿滿的掌聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空於起飛前，空服員廣播幫選手加油，內容如下：「親愛的貴賓大家好，本班機非常榮幸有巴黎奧運代表團的選手與我們同行。期待台灣選手在最高競技舞台上精彩表現，邀請各位乘客一起為中華健兒加油，台灣以你們為榮！長榮航空為您加油！」

▲中華隊代表隊陸續抵達巴黎，備戰奧運。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲中華隊代表隊陸續抵達巴黎，備戰奧運。（圖／特派記者廖聿偉攝）
經過逾14小時的飛行，選手也降落於巴黎夏爾戴高樂機場，最特別的是中華隊兩屆奧運拳擊選手賴主恩，抵達時間剛好是他28歲生日當天。賴主恩也大方的把所有生日願望都給中華隊，「盼所有選手比賽過程平安，在巴黎一切順利，也都能如願奪牌。」

壽星賴主恩把生日願望給中華隊

中華隊抵達巴黎是當地早上七點，代表隊也將集體赴選手村安頓，再休息一下，之後才會去適應場地，備戰奧運賽事。

戴高樂機場是法國重要的國際機場，也是歐洲旅客量前三大的機場，其名稱由法蘭西第五共和國第一任總統戴高樂(Charles André Joseph Marie de Gaulle)命名。而大部分參加奧運的選手，也都先抵達戴高樂機場，目前機場也已經充滿奧運氛圍。

▲法國戴高樂機場已開始販售奧運的相關商品。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲法國戴高樂機場已開始販售奧運的相關商品。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲法國戴高樂機場超商。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲法國戴高樂機場超商。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲桃園中正機場設有奧運加油牆。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲桃園中正機場設有奧運加油牆。（圖／特派記者廖聿偉攝）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運直擊／變「髮」拚奧運！台灣拳擊隊陳念琴、賴主恩巧思好潮！

奧運籃球／史上第三人！LeBron James擔任美國奧運代表隊掌旗官

巴黎奧運／楊勇緯展現「柔道男神」魅力　粉絲自製加油卡熱情送機

奧運足球／法國、阿根廷組堅強戰隊爭金　美國超慘！逾百年未奪牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代