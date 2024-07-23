凱米颱風來襲！「叫外送」多等1倍時間 停班停課「自取不影響」
凱米中度颱風步步逼近台灣，根據中央氣象署推測明（24）、後（25）日將會影響台灣最深，恐怕會帶來強風豪雨，北北基桃以及南投等縣市會在今（23）20:00宣布是否停班停課。在還沒有宣布停班停課之前，外送平台已經foodpanda已經出現大量採買防颱用品的訂單，根據官方統計，今天生鮮訂單比平日多出了4成。提醒民眾，因風雨逐漸來襲，保守估計外送送達的時間會比平日多出1倍，建議選擇住家附近或是提早預訂，才能避免久候。
記者周淑萍/綜合報導
風雨逐漸增強，民眾開始感受到凱米颱風接近中，不少人民眾在上班期間無法外出採買，便選擇外送生鮮雜貨。根據foodpanda觀察，中午過後生鮮訂單量就出現大幅的成長，相較於平日有4成的成長，其中又以泡麵、青菜、牛奶、蛋和水等為熱門選項。因此推測，民眾已經提早為防颱做準備。
至於如果「停班停課」外送平台會送嗎？foodpanda回應表示，若因颱風影響，政府宣布停班停課，平台為保障外送夥伴上線安全，也會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。但「外帶自取」的部分，業者表示只要店家有開放接單，民眾就可以下單，但就是必須自行到店家去取餐。
Uber Eats指出，颱風期間正常上班上課的縣市，若遇強大雨勢，平台將向消費者發出「天候因素配送時間可能延遲」的公告提醒，同樣的政府機關宣布停班停課，則會配合暫停該地區的營運和外送派單。
此外，因為颱風天風雨較大，路況和行車視線不佳，會影響外送騎士送餐的速度，同時部分外送騎士也會因為天候狀況而下線，因此有可能會大大影響民眾收到餐點的時間，foodpanda保守估計表示，至少會比平日多等一倍的時間，消費者在訂餐前有要先有等較久的心理準備，並建議點住家附近的店家或是提早訂購。