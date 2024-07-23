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2024台電排球FUN電營開打 台中場350親子電力滿載同樂

▲2024台電排球FUN電營台中場今日在東山高中開打，吸引350親子電力滿載同樂。（圖／台電提供）
▲2024台電排球FUN電營台中場今日在東山高中開打，吸引350親子電力滿載同樂。（圖／台電提供）

記者金武鳯/台中報導

小朋友引頸期盼的「台電暑期Fun電夏令營」，台中場次今(23)日在市立東山高中舉辦開幕典禮，由台電公司屏東區營業處處長兼台電男子排球隊領隊饒祐禎處長主持，近350位學童及陪同前來的家長一起同歡，現場熱鬧滾滾。

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深獲好評的暑期台電FUN電排球營隊，由實力堅強的台電男、女排擔任專屬貼身教練，指導喜愛排球的學童們專業球技，度過健康的暑假生活，也讓小朋友們傳承「球不落地，永不放棄」的排球精神。

台電公司排球隊領隊饒祐禎處長表示，「台電FUN電營」在開放網路報名的第一天，名額就迅速額滿，一度造成網路連線塞車、當機，由此可見「Fun電營」魅力十足。再加上由實力堅強的台電男、女排擔任專屬貼身教練，在每個場次親自下場指導，與孩童們一同練習打球，更增加了營隊的號召力與吸引力！

▲台電排球Fun電營同時倡導節能減碳，將ESG理念融入營隊活動。（圖／台電提供）
▲台電排球Fun電營同時倡導節能減碳，將ESG理念融入營隊活動。（圖／台電提供）
排球Fun電營除了適合已經具備排球經驗的學童參加暑期特訓外，營隊也依照參加學員的實力分組訓練，從簡單的入門課程開始，讓不熟悉排球的小朋友可以快速上手，先從熟悉基本動作到高、低手傳球，再進階到攻擊扣球等技巧，小朋友們在營隊結束後不僅能了解排球規則，更能增強體魄並培養運動家精神。

台電排球Fun電營除了活動全程免費外，更希望同時倡導節能減碳，將ESG(環境保護、社會責任及公司治理)的元素融入至營隊活動之中，跟上全世界節能減碳的浪潮，藉機向大眾推廣台電公司永續經營的理念及政策。

因此，今年特別選用寶特瓶回收再製的運動球衣及團隊製作的毛巾等小禮品，送給每位學員做紀念。台電也希望透過FUN電營推動體育向下扎根，培植未來體壇優秀選手。此外，FUN電營現場也設置了節電宣導的攤位，讓前來參加夏令營的孩童及家長，獲得更多正確的用電觀念及節電知識。

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