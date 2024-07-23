許茹芸母罹患帕金森氏症16年病逝！悲吐心聲：眼淚不自覺流下
歌手許茹芸去年在北流開唱，透露媽媽罹患帕金森氏症，爸爸為了讓媽媽吃藥，會特別把藥磨成粉，展現夫妻恩愛的一面。不過今（23）日稍早許茹芸透露，媽媽和病魔對抗了16年，可惜最後沒有找到「和平相處」的方法，媽媽還是離世了，即使透過觀察媽媽的變化，她早就有心理準備，但媽媽的離開還是讓她覺得很突然，想到2人的相處，眼淚也會不自覺流下。
記者朱祖儀／綜合報導
許茹芸在臉書表示，「直到今天，我才開始慢慢消化，接受了媽媽已經離開我們的這個事實。」她透露，媽媽是一個很開朗、很會打扮保養，也喜歡分享的人，雖然個性很害羞，但內心充滿了熱情，也為了他們3個小孩，堅持和爸爸一起承擔照顧的責任，拒絕讓爸爸一個人辛勞奔波，「我的媽媽就是這樣一個堅毅又善良的女人。」
不過媽媽16年前被診斷出罹患帕金森氏症，一直和病魔對抗，直到最後還是沒有找到和平共處的方法。但讓許茹芸慶幸的是，她在前段時間有帶著媽媽一起去旅行、吃美食、看看花草世界，還一起泡溫泉，聊很多女生的心事。只是後期媽媽就不喜歡出門、說話，也不愛吃東西，「看著她每個階段不同的變化，真的真的很心疼」，即使已經做好心理準備，但媽媽的離去還是讓她覺得很突然。
許茹芸也透露，前一個星期還跟媽媽在家裡開心吃飯，但過幾天，媽媽就突然進了加護病房，當時她人還在北京彩排演唱會，每每想起那個夜晚，都覺得很不真實，「忙碌的工作讓我可以稍微不要太專注於媽媽離去的難過，但也同時讓我沒有時間好好消化這突如其來的傷痛⋯」，現在想起和媽媽相處的點滴，她也忍不住流下眼淚，直嘆「相信時間是療癒傷痛最好的方法」，也說「望著天上的雲彷彿看到媽媽的笑容，我知道她隨時都在。」