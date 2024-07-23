王建民對決陳金鋒勾回憶！曹佑寧爆「不甩禁愛令」躲垃圾場偷約會
青春校園愛情電影《夏日的檸檬草》今（23）日舉行映後媒體聯訪，監製胡百薇、導演賴孟傑率領3位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩出席受訪。棒球選手出身的曹佑寧，也不忘觀看中華職棒明星賽，對於王建民朝陳金鋒投出觸身球印象深刻！曹佑寧還自爆高中時不甩「禁愛令」，偷偷和女生躲在牆外垃圾場的柱子約會。
記者黃雅琪／台北報導
《夏日的檸檬草》劇情描述，在學校裡曉夏（李沐 飾）和青梅竹馬柚子（婁峻碩 飾）是大家公認的一對，但只有曉夏知道，她的心早就被轉學生程奕（曹佑寧 飾）給佔領了。本片今日舉辦映後媒體聯訪，曾是體育生的曹佑寧坦言過去很羨慕一般學生下課可以去看電影、逛街：「但如今可以透過拍戲去感受，彌補以前的遺憾。」
提到高中體育班有設禁愛令一事，曹佑寧透露大家私下都沒在遵守，同學們都趁著練球後的自主訓練時間、洗衣服空檔偷偷去約會：「我們球場全壘打牆外是垃圾場，很酷的是，那邊的每個柱子都有人（談戀愛）。」事實上教練都知道學生們私下談戀愛的事情，但也都會睜一隻眼閉一隻眼，除非影響到體育表現才會被罰跑步。
婁峻碩在片中暗戀李沐，透露未婚妻焦凡凡在家會陪他對戲，婁峻碩也分享曾當過「工具人」的經驗：「我會幫喜歡的女同學買早餐，接她上下課，但最後沒有成功（交往）。」婁峻碩更曾為了追女生考進資優班，結果對方最後和年輕助教在一起，令他發憤圖強、用功唸書。讀女校的李沐不排斥倒追男生，發現對方有意思就會主動出擊。《夏日的檸檬草》8月2日上映。