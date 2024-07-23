江宏傑「嘴對嘴親許藍方」！王少偉當場氣到變臉：親完都沒好結果
藝人江宏傑近日參與錄製節目《全員請上車》，跟許藍方一起合作闖關遊戲，沒想到在進行遊戲的過程中，兩人不小心嘴對嘴親到彼此，雙方同時露出驚訝又害羞的表情，讓一樣在現場錄影的王少偉看了之後瞬間變臉，甚至一度生氣，還頻頻催促裁判說：「時間到了沒啦！有沒有在看時間啦！」甚至還直呼：「親完都沒好結果啦。」一連串各種逗趣的反應笑翻全場，也掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
在節目《全員請上車》最新一集中，江宏傑跟許藍方被分配到同一組，兩人必須在60秒以內用「嘴對嘴夾球」的方式，來把乒乓球放到桶子裡面，江宏傑緊張的說：「我覺得壓力真的太大了！」而多次跟許藍方傳緋聞的王少偉也剛好一起錄影，他便笑著對江宏傑說：「我先看你的為人是怎麼樣。」眾人聽了之後都紛紛笑王少偉：「你很愛管耶！」
而許藍方在開始遊戲之前，也先向江宏傑詢問：「你女朋友不會在意吧？」江宏傑一聽立馬澄清：「沒有！沒有！我單身！」哈孝遠在一旁則表示：「你們兩個都單身，不要怕，怕什麼！親到就親到，有什麼了不起。」而江宏傑也問王少偉：「少偉也單身哦？」王少偉則幽默回覆：「不只單身，我還單顆！」
後來，江宏傑與許藍方在遊戲闖關時，雖然有成功放了多顆乒乓球到桶子內，但在過程中一度失誤，兩人不小心親到彼此的嘴唇，眾人看到也驚呼連連：「真的親到了！親到了！」兩人也露出驚訝又害羞的表情，王少偉則是看到一度變臉，狂催裁判：「時間到了沒啦！你有沒有在看時間！」不過王少偉後來又表示：「雖然一開始很生氣，但後來慢慢就沒那麼生氣，因為我發現他們蠻配的。」
而江宏傑對於這一次的親嘴意外，則是害羞地說：「我真的太久沒親到女生，真的蠻軟的。」楊銘威聽完後開玩笑的虧江宏傑說：「因為他上次玩乒乓球又親女生，已經是很久以前的事了。」王少偉則逗趣的說：「親完都沒好結果啦。」逗笑在場所有人。
不少網友看到這集節目後，都紛紛留言表示：「原班人馬亂鬧才是這節目吸引人的地方」、「這集感覺是目前最好笑的一集，每個人都很瘋」、「這集從頭笑到尾，超爆笑，玩瘋了！這樣才是回到三國志的感覺」、「遊戲是其次，互動才是節目精神」、「本來上班上到打瞌睡了，但今天這集真的好讚，好久沒看到能讓我笑到精神來的，有幾個畫面我還一直重複看」、「王少偉跟許藍方很適合一起上綜藝，好有笑果。」