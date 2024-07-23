高市出現首例境外移入屈公病個案　境外移入登革熱增2例

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高市府衛生局表示，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包含發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉關節痛及出疹等，籲請民眾前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。
衛生局進一步說明，7/17及7/19各新增1例登革熱境外移入確診個案。其中，7/17新增的境外移入個案因發燒、頭痛、肌肉關節痛及上呼吸道感染症狀至診所就醫，就診時雖時有「主動」告知醫師「新加坡及馬爾地夫旅遊史」，第一次看診醫師未善盡職責問診TOCC並記錄於病歷，且未使用登革熱NS1快篩，直至次日個案再次前往其他診所就醫才由看診醫師快篩通報，以致個案長時間停留於社區住家，增加疫情擴散風險，衛生局將依傳染病防治法第36條裁處1萬元罰款並輔導院所加強通報。
衛生局提醒前往東南亞或登革熱高風險流行區的民眾，返國後14天內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市552家登革熱整合式醫療合約院所就醫或主動通報衛生所且完成採檢及疫調，可獲500元禮券，倘經確診另頒給通報獎金新台幣2,500元。