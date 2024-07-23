台灣美食展8/2登場！姚元浩、阿基師、吳秉承上菜　吃必比登小吃

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現場看名廚上菜 有阿基師、吳秉承與姚元浩
台灣美食展是匯集全台廚師獻藝的展覽，客家委員會邀請獲2023米其林綠星肯定的「THOMAS CHIEN」主廚簡天才示範創新客家料理；台北晶華酒店邀請全台第一位獲得米其林侍酒師大獎的林允順，現場分享餐酒搭配指南；嘉義縣政府則請到姚元浩、吳秉承主廚進行料理教學；阿基師、阿芳老師、小剛老師等廚師會到財政部國庫署的瓊漿玉露館教學認證酒品入菜料理；農業部則由田媽媽與農村青年進行食農教育課，交通部觀光署「台玩味」展館更規劃多場廚藝教室。
台南市政府以「虱目魚」為主題，邀請在國內外廚藝比賽中獲獎無數的「台菜王子」黃景龍師傅、2023必比登推薦的「東香台菜海味料理」蔡瑞成主廚，以及全台首家獲必比登推薦的田媽媽「長盈海味屋」謝佳歆主廚接力登場進行虱目魚料理秀，呈現台南的美味與純粹。
排隊小吃也到場 包含林聰明沙鍋魚頭、海濱海產、山海豆花
人氣爆棚的嘉義「林聰明沙鍋魚頭」，也帶來熱銷的沙鍋菜料理；高雄旗津超過四十年老店的「海濱海產」提供澎湃又實惠的海鮮料理；台灣冰心維也納軟法創始品牌「法蘭司烘焙」，販售最熱銷的維也納牛奶麵包及風靡全台的千層花蛋撻；主打全手工的火鍋食材並以天然蔬果大骨熬煮湯底的台北人氣火鍋店「手工殿麻辣鍋物」，每日兩個時段提供試吃；台北大稻埕的創意台菜餐廳「鯉魚The Carp」，帶來招牌的烏魚子料理；台灣人氣日系豆花店「山海豆花」，將提供料好味美的招牌絹豆花。
現場也有許多「冠軍」，嘉義縣政府今年以「嘉義。五金行」帶來烏金─烏魚子、黑金─高山咖啡、茶金─高山茶、白金─海鹽及綠金─山葵，包含獲得全國十大神農獎的「林家冠軍烏魚子」；擁有世界級精品咖啡的「卓武咖啡」及「青葉咖啡」；位於阿里山台18線的「生力農場」及榮獲法國AVPA世界茶葉大賽銀賞與特殊風味賞的「晉揚欣茶莊及咖啡莊園」；為台灣最貴Buffet、米其林必比登推薦的阿霞飯店選用鹽的「洲南鹽場」。
到美食展也可以深入感受農漁村好味，農業部「台灣農業館」邀請13家於國際賽事獲獎或獲得認證的農村青年展售各地優質農漁特產，包含「小甜心手工果醬」展售世界大賽獲得多項大獎的柑橘果醬；榮獲全國十大神農的高雄永安「新港社區合作社」帶來全台唯一純海水飼養的龍膽石斑；連續兩年榮獲iTQi風味評鑑3星獎章的高雄茂林「杉恆壹樹農創」販售有機玫瑰霜淇淋；甫獲頒世界農業旅遊獎的農村青年「少年阿公-方子維」將現身推廣台灣菜市場文化。
12家田媽媽好味道 7家限量小辦桌
想要探索產地的風土人情味，不可錯過12家田媽媽帶來的在地好味道，包含連續四年獲得AMOT協會三星級評鑑溯源餐廳認證的新北汐止「天然茶莊」，用包種茶搭配產銷履歷或有機食材入菜；宜蘭壯圍「官夫人田園料理」推出哈密瓜風味餐。現場還有限量「田媽媽小辦桌」，由7家田媽媽輪番上陣，端出技藝傳承好味道。
財政部國庫署「瓊漿玉露館」邀請業者展售歷年國內外常獲大獎的認證酒品，包含以「OMAR威士忌」獲得多項國際酒類競賽大獎的「臺灣菸酒股份有限公司」；在舊金山烈酒大賽以「初霧‧燒酎」榮獲金質獎的「臺中市霧峰區農會」及以「舜堂58超級高粱酒」獲雙金牌的「舜堂萊嘉股份有公司」，以及福祿壽酒廠、中福酒廠等8家業者。
提醒民眾，為了邁向永續、達到環境友善，減少使用一次性餐具，主辦單位鼓勵民眾自備環保餐具、環保袋，展覽現場也有提供循環餐具租借服務，歡迎民眾一同響應環保，實踐無塑飲食。
秉持回饋社會的精神，主辦單位今年也規劃限量1萬張的捐血贈票活動，7月28日起至 8月3日於北北基地區18個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票，邀請民眾響應公益、挽袖捐熱血。台灣美食展預售票現正熱賣中，8月1日前，可到六大通路ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商等通路以9折優惠價購買180元預售票。
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