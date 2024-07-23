近六旬老娼妹妹頭接客營生 嫖客「熟客了，不在意」

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第二警分局表示，大湖里內私娼寮頻遭檢舉，109年以來，經規畫勤務、運用第三方警政策略，多次持續、強力予以掃蕩，另由市府拆除涉案的違章建築，不過近期轄內派出所發現，仍有不特定男子進出該地點巷內，且周圍裝設多支監視鏡頭，疑似有專人監控。
警方暗中蒐證，發現涉嫌在北區精武路巷內經營私娼寮的平房，平時有數名女子在內接客營生，保持大門敞開，若監視器或專人看見警用巡邏車經過或警察靠近，即會關上大門及窗戶暫避風頭，確定警車離去後即解除狀況重新開門接客。
警方經連日查訪後，16日向台中地院聲請搜索票獲准，當場查獲一名男客（42歲）與賣淫女（55歲）交易，二人警訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰，另外租賃該處平房媒介色情的薛姓女子（45歲）依妨害風化罪送辦。
第二警分局長周俊銘說，房東應慎選租客，勿心存僥倖、影響治安與公安，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法移送法辦外，違規違建部分將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除，不讓不法業者有任何喘息機會。警方呼籲，若發現任何違法情事或重大犯罪，應勇於向警察舉報，警察將持續努力，掃蕩色情行業，遏制不法行業倖存空間，確保宜居城市。