積極媒合民眾就業！高雄市上半年青年失業率創30年新低紀錄
高雄市政府勞工局積極媒合民眾就業，經統計，高雄市113年上半年失業率為六都最低，而15歲至24歲青年失業率更創30年新低紀錄。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局局長江健興表示，依據行政院主計總處22日公布最新統計數據，113年上半年全國失業率為3.36%，高雄市失業率3.3%，較上期減少0.1%，總體失業率為六都最低，其中15歲至24歲之失業率為6.8%，更是六都最低，同時創下近30年新低。
江健興說，高雄市113年上半年失業率較去(112)年同期下降，除努力配合中央紓困政策，協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，亦持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼等各項就業促進工具，積極媒合民眾就業，促使整體失業情勢較為下降。
江健興指出，勞工局著重於深耕校園就業服務，113年上半年與31所高中職及大專院校合作，辦理42場駐點服務或入班宣導，提供2913人次青年學子相關就業資訊及職涯探索課程，並安排智崴全球、漢翔航空工業、無印良品及南六企業等企業，於113年畢業季期間，規劃提升求職能力課程及職場觀摩。
同時，積極協助中高齡者及高齡者就業，設立銀髮人才服務據點，以滿足中高齡及高齡求職者的需求協助與重返職場，該局將積極運用中央各項促進就業政策工具及職業訓練資源，並持續針對廠商需求，不定期客製化辦理各類型徵才活動，提供勞雇雙方媒合平台，活絡就業市場。