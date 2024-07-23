泫雅嗨唱「觀眾沒反應」場面超尬！韓網狠批：事業是她自己毀掉的
▲宣布10月閃婚的唱跳女歌手泫雅，近日受邀表演活動時台下竟然毫無反應，不免讓外界猜測是受到未婚夫龍俊亨的影響。（圖／hyunah_aa IG、MHN Sports YouTube）
記者
史平旭／綜合報導
2024-07-23 18:09:14
有「性感小野馬」之稱的南韓唱跳女歌手泫雅，在2022年年底結束與前男友Dawn長達7年的戀情後，今年初高調認愛前男團成員龍俊亨，並宣布10月閃婚。所到之處都能掀起轟動的她，沒想到在近日受邀表演活動時竟然「冷場」，觀眾完全不給回應，現場毫無歡呼，不免讓外界猜測泫雅之所以收到如此反應，和曾捲入過鄭俊英偷拍的未婚夫龍俊亨脫不了關係。
演唱過〈Bubble Pop!〉、〈I'm Not Cool〉、〈Trouble Maker〉等多首熱曲的泫雅，在舞台上熱烈奔放演唱風格深受韓國人的喜愛。日前受邀參加愛寶樂園舉辦「Summer night race」的活動時，演唱到熱門歌曲〈I'm Not Cool〉的泫雅高舉麥克風喊：「要喊什麼？」沒想到台下竟鴉雀無聲，觀眾反應十分冷淡，唱到代表作〈Bubble Pop〉時，泫雅仍然努力炒熱氣氛，台下還是沒有反應，令場面一度十分尷尬。 雖然事後現場粉絲出面解釋觀眾席離舞台很遠，天氣又熱所以觀眾並不多，現場反應看起來比較小，才看起來像冷場，但結合泫雅8月即將在北美展開的巡演不斷因各種「當地因素」而取消的消息，仍然有不少粉絲認為是受到龍俊亨的影響。 ▲演唱到熱門歌曲的泫雅高舉麥克風喊：「要喊什麼？」沒想到台下竟鴉雀無聲。（圖／MHN Sports YouTube）
曾捲入鄭俊英偷拍事件的龍俊亨雖然已出面解釋及道歉，但還是澆不息南韓民眾怒火，執意與龍俊亨交往並結婚的泫雅自然也跟著「掃到颱風尾」，更有聽眾直言：「宣布結婚只會毀掉男性市場，但跟龍俊亨交往才是最沒辦法接受的」、「泫雅的事業是自己毀掉的，真不能怪粉絲。」
▲曾捲入鄭俊英偷拍事件的泫雅未婚夫龍俊亨，在韓國民眾心中風評仍然不佳，不少粉絲認為泫雅也因此「掃到颱風尾」。（圖／龍俊亨IG） ▲結束與前男友Dawn長達7年的戀情的泫雅（左），今年初高調認愛前男團成員龍俊亨，並宣布10月閃婚。（圖／hyunah_aa IG）
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