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趕快告訴爸爸！希望兒童合唱團獲國際賽金獎　8/10受邀音樂會演出

▲Puzangalan希望兒童合唱團，獲得第13屆世界和平合唱音樂節青年組金獎，8月10日應邀信誼基金會展開回台首場音樂會演出，歡迎親子到場同樂。（圖／希望兒童合唱團提供）
▲Puzangalan希望兒童合唱團，獲得第13屆世界和平合唱音樂節青年組金獎，8月10日應邀信誼基金會展開回台首場音樂會演出，歡迎親子到場同樂。（圖／希望兒童合唱團提供）

記者林則澄／台北報導

轉眼已是月底，再過不久就是一年一度的父親節，而在第13屆世界和平合唱音樂節比賽勇奪青年組金獎，來自屏東縣瑪家鄉的排灣族孩子組成的Puzangalan希望兒童合唱團，8月10日返台應邀信誼基金會展開首場音樂會，會後也有手作DIY活動，包括「翹鬍子蛋塔DIY」、「翻滾體操人」，邀請親子同樂。

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信誼基金會指出，Puzangalan希望兒童合唱團原是執行長蔡義方任教屏東佳義國小期間創立的學校合唱團，而在蔡義方退休之後，為了長期陪伴瑪家鄉排灣族孩子的學習，利用歌唱找回自信、音樂翻轉人生，他在2012年就和負責指揮的教師吳聖穎，透過排灣族語「希望」一詞「PUZANGALAN」，成立希望兒童合唱團，不只帶著孩子唱歌，也助孩子找到人生的曙光。

信誼基金會提到，Puzangalan希望兒童合唱團12年以來多次代表台灣出國表演與比賽，贏得許多國際合唱大獎，包括去年遠赴德國比賽，獲得布拉姆斯國際合唱大賽兒童組金質獎第一名、聖樂組金質獎第一名、民謠組金質獎第二名等三項大獎，今年暑假再去歐洲進行為期20天的比賽、表演，足跡遍及奧地利、斯洛伐克、匈牙利、捷克等國，也在維也納舉行的第13屆世界和平合唱音樂節比賽，勇奪青年組金獎。

▲希望兒童合唱團參與第13屆世界和平合唱音樂節比賽，奪下青年組金獎。（圖／希望兒童合唱團提供）
▲希望兒童合唱團參與第13屆世界和平合唱音樂節比賽，奪下青年組金獎。（圖／希望兒童合唱團提供）
信誼基金會董事長張杏如表示，一次偶然機會欣賞到有「台灣最美的歌聲」之稱的「希望兒童合唱團」演出，發現合唱團不僅教導孩子唱歌，也更重視孩子的生活、學業、視野的擴展，也因認同他們用心教育的理念，信誼基金會2017年起長期贊助孩子學雜費與教師鐘點費，支持培育這群有潛力的孩子持續學習。

信誼基金會指出，Puzangalan希望兒童合唱團最大的特色，是在曲目與演唱方式融合排灣族古謠的特色，並且利用排灣族胸腔、喉部共鳴發聲的特殊吟唱方式表演，能讓孩子在練唱之中領悟、傳承族裡的文化，同時透過古謠傳遞愛、希望，也使聽眾透過歌聲聽見蘊含的希望與對土地的記憶。

信誼基金會表示，Puzangalan希望兒童合唱團8月10日受邀演出的音樂會，也是合唱團返台以來的首場公開表演活動。而在唯二的演出場次當中，也將發表專為父親創作的新曲，會後還有適合爸爸與孩子的手作DIY活動，包括烘焙體驗的「翹鬍子蛋塔DIY」、木工體驗的「翻滾體操人」，歡迎大小朋友在父親節當天到場同樂。

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