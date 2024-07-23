趕快告訴爸爸！希望兒童合唱團獲國際賽金獎　8/10受邀音樂會演出

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信誼基金會提到，Puzangalan希望兒童合唱團12年以來多次代表台灣出國表演與比賽，贏得許多國際合唱大獎，包括去年遠赴德國比賽，獲得布拉姆斯國際合唱大賽兒童組金質獎第一名、聖樂組金質獎第一名、民謠組金質獎第二名等三項大獎，今年暑假再去歐洲進行為期20天的比賽、表演，足跡遍及奧地利、斯洛伐克、匈牙利、捷克等國，也在維也納舉行的第13屆世界和平合唱音樂節比賽，勇奪青年組金獎。
信誼基金會董事長張杏如表示，一次偶然機會欣賞到有「台灣最美的歌聲」之稱的「希望兒童合唱團」演出，發現合唱團不僅教導孩子唱歌，也更重視孩子的生活、學業、視野的擴展，也因認同他們用心教育的理念，信誼基金會2017年起長期贊助孩子學雜費與教師鐘點費，支持培育這群有潛力的孩子持續學習。
信誼基金會指出，Puzangalan希望兒童合唱團最大的特色，是在曲目與演唱方式融合排灣族古謠的特色，並且利用排灣族胸腔、喉部共鳴發聲的特殊吟唱方式表演，能讓孩子在練唱之中領悟、傳承族裡的文化，同時透過古謠傳遞愛、希望，也使聽眾透過歌聲聽見蘊含的希望與對土地的記憶。
信誼基金會表示，Puzangalan希望兒童合唱團8月10日受邀演出的音樂會，也是合唱團返台以來的首場公開表演活動。而在唯二的演出場次當中，也將發表專為父親創作的新曲，會後還有適合爸爸與孩子的手作DIY活動，包括烘焙體驗的「翹鬍子蛋塔DIY」、木工體驗的「翻滾體操人」，歡迎大小朋友在父親節當天到場同樂。