展榮突爆「好想公開某事」！認是感情相關 深夜再提下個交往對象
百萬YouTuber「這群人」隊長展榮2023年8月突然宣布停更消息，至今已經5個月，日前他卻突然發文表示：「真的好想公開某件事」，引發外界瘋猜和團隊有關係，昨（22）日展榮在記者會上坦言這其實是和感情相關的事，覺得過去戀情都不見光，深夜他更有感而發直呼：「希望我接下來的對象是可以公開的。」
記者吳昕蓓／綜合報導
展榮日前在社群平台Threads發文感嘆：「真的好想公開某件事，是否那樣就能找到自己？」並以拼圖比喻壓抑心情，直言頻道在停更後，自己一直在尋找為了團體而壓抑的拼圖，就算拼上了，也不確定是否自己就能完整，越想越多，他最後還是會覺得算了，並在最後喊話，會繼續安穩的給大家快樂。
對此，展榮也在受訪時親自回應，這其實是對自身感情有感而發，「很少跟大家聊我戀愛的事情，會不想影響到工作，也不是說很壓抑，只是會不想造成別人麻煩」，他表示自己發文釋放心情壓力，朋友安慰幾句就沒事了，同時透露目前是單身狀態，「單身一、兩年了，過往交往對象都沒有公開過，會一直想到以前的事情，好像都沒有公開我的人生是怎麼樣、沒有試過放閃。」
展榮也在深夜發文向外界喊話：「人生還沒體驗過在社群瘋狂放閃，希望我接下來的對象是可以公開的，而且到時候我要享受瘋狂放閃，請大家不要介意～哈哈」，表示自己要哈哈大笑，做開心的事情，貼文一出，引來反骨男孩前成員艾瑞絲回應：「好難哦，對方通常都不願意」，對此，展榮也笑回：「我通常是我不願意。」