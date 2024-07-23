曾是麥當勞女神！焦凡凡「18歲青澀打工照」曝光 坦承動過1部位
31歲女星焦凡凡憑著甜美可愛的外貌和幽默風趣的性格，獲得大批粉絲的支持與喜愛，雖然平常工作相當忙碌，但她仍經常透過社群分享日常點滴，像近日她就在IG曬出自己多年前打工的青澀照片，連她看了都忍不住驚呼：「天啊！13年前！」也讓不少網友們想起焦凡凡過去曾是轟動一時的「麥當勞女神」，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
焦凡凡在踏入演藝圈之前，曾是網紅團體「反骨男孩」的成員之一，她在團體中因為總能不計形象表演，讓她逐漸走紅，在退出團體後，她依然持續活躍於演藝圈中，除了積極經營自己的Youtube頻道之外，也有許多主持的工作找上門，有時候粉絲們也可以在綜藝節目上看到她的身影。
不過，其實焦凡凡最一開始是在麥當勞的門市工作，當時因為她有著姣好的外貌，被網友們譽為「麥當勞女神」，甚至還登上「表特麥當勞」的社團，可以感受到她的魅力非常強大。而焦凡凡先前也曾在IG上曬出自己以前在麥當勞工作的舊照，照片中可以看到她穿著麥當勞制服，跪在地上跟小朋友們說故事，她也透露那是她18歲時的樣子，看起來相當青澀。
此外，焦凡凡也透露，其實自己很少有時間可以認真回顧以前的照片，沒想到一看之後不得了，她也發現自己在每一個時期的長相，其實都長得不太一樣，但她也不忘強調：「自己真的沒有整型，只有戴過牙套而已。」
不少網友看到焦凡凡的照片後，都紛紛留言表示：「回憶殺！小時候超瘋狂」、「不可能這麼可愛」、「以前麥當勞店員的顏值真的都很高」、「我記得以前在各個大學附近的麥當勞都會出現各種高顏值女神」、「好懷念以前的麥當勞女神們」、「凡凡以前就很漂亮了耶！現在更美」、「凡凡可愛爆。」