梁文音離婚4年突斷髮！終於「雙喜臨門」　親吐：感謝時間幫忙

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梁文音即將推出單曲〈短痛不如長痛〉，並搶先宣布將於10月12日首度登上台北國際會議中心（TICC）舉辦「為什麼聽情歌」大型售票演唱會，梁文音感性表示：「16年來有很多的回憶，粉絲常告訴我，我的哪些歌曲陪伴著他們某些時光，而他們也跟著我的歌一起成長，我想說的是『我也一樣』，從情歌的旁觀者到陪伴者再到倖存者，情歌是我存在最好的證明。」盼透過演唱會，帶著聽者走出不同的道路，無論是停下時療傷，或是起程時的勇敢，都有梁文音的情歌陪伴聽者的每個片刻。
談到自己對演唱會名稱「為什麼聽情歌」的解讀，梁文音說：「簡單講就是我的歌迷喜歡我唱情歌，而我也喜歡唱情歌，情歌最能拉近心與心的距離，透過情歌可以與歌迷分享彼此的心事與情感生活，而我也很幸運從中獲得滿足。」她也回憶過去星光時期，常被戰友們說有著「老靈魂」，年紀輕輕卻能唱出令聽者也為之心碎的情歌，她坦言當時只是投射情感、讓歌聽起來像是情歌，她曾求教身邊許多前輩，前輩異口同聲表示唯一的方法就是時間。
時間帶來改變 用情歌傳遞感動
而近年來經歷許多的梁文音，表示：「感謝時間的幫忙，這些年我開始學著把發生的事情內化，承認所有遇過好或不好的事，這些經驗是我很好的武器，當我錄音時它就會來幫助我，我很喜歡我現在的狀態，愛情是不可能搞懂的，願意活在自己發生的每件事、愛每個面向的自己，就會感動別人。」也希望將這份感動，透過情歌傳遞給更多人。
為了更貼近靜謐且觸動情感的「情歌」氛圍，梁文音一改以往形象，主視覺宣傳照中，她以耳下短髮搭配線條俐落的紅色長洋裝，更顯知性與優雅；梁文音還透露拍照時被公司下「禁笑令」，只要不小心笑出牙齒，就會立馬被提醒，她說：「以前擔心不笑會很兇，很自然看到鏡頭就會笑，這次卻被要求變『招牌不笑容』。」而新造型也讓昔日星光戰友魏如昀看了直讚「喜歡喜歡」，李千娜也留言稱讚好美。