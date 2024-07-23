名家論壇》黎榮章／黃國昌聲量穩超柯文哲　民眾黨一人政黨魔咒？

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比較民眾黨主8席立委與主席柯文哲自5月起的網路聲量，可發現黃國昌不只獨占鰲頭，更是遙遙領先其他人，黃國昌一人的聲量就包辦總聲量的63.3%，排名第二的柯文哲僅佔總聲量的25.7%，第三名之後聲量佔比更只有個位數。柯文哲近來的聲量都來自時事回應，例如台北市幼兒園狼師案延燒到前市府，柯文哲出面回應；又或者柯文哲回應大法官裁准暫停處分等。而第三名的麥玉珍，則先因自爆違法夾帶台灣火龍果回越南一事被炎上，後又因立院第一會期尾聲的議事攻防備受矚目，她身為內政委員會關鍵一席，左右《選罷法》修法在委員會闖關能否成功，又領銜主題《新住民基本法》，在最後法案清倉階段話題不斷，然而即便如此，麥的聲量佔比也只有4.5%。至於排名第四的黃珊珊，聲量佔比更僅剩2.9%，黃珊珊雖也不是沒參與議事運作、朝野協商，不過從網路數據可以發現，確實多數關注焦點都集中在黃國昌一人，民眾黨還是一樣是一人政黨，只是聚光燈從柯文哲轉到黃國昌。
若把民眾黨比喻為台股，黃國昌就是台積電，且黃佔大盤比重超過6成，從網路負面聲量趨勢也明顯能看出，民眾黨如今負聲量被黃國昌一人決定；例如5月17日立院首度為國會改革修法大戰，黃國昌因決定與國民黨團合作，他的單日負聲量衝高到逼近單日2萬則，民眾黨的負聲量同步走高，達到2.6萬則。在國會職權修法的覆議案被駁回、修法生效後，黃國昌的負聲量再衝高峰，民眾黨負聲量亦走高、突破單日1.1萬則。總體而言，黃國昌和民眾黨負面聲量的相關係數高達0.92，是高強度正相關，黃與民眾黨可說是「一榮俱榮、一損俱損」。
黃國昌被譽為立院戰神，擅長立院攻防以及和對手政治攻防，每每創下高流量高話題，也被民眾黨支持者吹捧「有神快拜」，然而一個健康的政黨不該仰賴單一個人的表現，政治不是單打獨鬥而是團體戰，民眾黨全黨上下包括支持者應該意識到，民眾黨不是黃國昌的民眾黨，也不是柯文哲的民眾黨，這樣這個第三大黨才能在台灣紮根茁壯、走得長久。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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