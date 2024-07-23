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解密 Threads 流量密碼！Threads 熱門帳號排行榜首度推出

▲社群與 AI 網紅數據平台 MileLens 率先推出免費 Threads 數據分析工具，一鍵即可免費分析帳戶經營數據。（圖／品牌提供）
▲社群與 AI 網紅數據平台 MileLens 率先推出免費 Threads 數據分析工具，一鍵即可免費分析帳戶經營數據。（圖／品牌提供）

本報訊

業界領先的 AI 公司 CloudMile 萬里雲繼宣布旗下社群與 AI 網紅數據平台 MileLens 率先推出免費 Threads 數據分析工具後，更於今 (23) 日首發「Threads 熱門帳號排行榜」，透過「流量女神造訪」、「活躍 PR 成績單」等獨家數據指標，幫助廣大品牌小編與脆友們輕鬆掌握流量密碼與粉絲互動。

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業界首創！MileLens 擴大支援　Threads 社群數據分析

據統計，Threads 目前全球每月活躍人數已突破 1.75 億人，而台灣 Threads 流量更是佔全球 10.09%，僅次於美國，成為有史以來用戶數成長最快的社群 App。因應市場需求，MileLens 率先推出所有 Threads 用戶都可免費使用的數據分析工具，用戶只需一鍵授權帳號串接，即可透過圖表輕鬆掌握「帳號粉絲受眾輪廓」、「瀏覽流量曲線」、「被引用」與「被轉發數」等社群關鍵數據。MileLens 也同步更新「Threads 熱門話題排行榜」至熱門排行頁，協助品牌無縫跟上最新社群趨勢。

「脆邊緣人」也有榜單！Threads 熱門帳號排名最新出爐

MileLens Threads 數據分析工具能依據個人檔案瀏覽數、愛心數、被回應數等指標，計算出社群活躍 PR 值，以及該帳號的 Threads 熱門排名。目前用戶可以看到包含個人檔案瀏覽量、串文數、總粉絲數、愛心數、被回應（留言）數、被引用數、被轉發數等關鍵數據，並解析 MileLens Threads 獨家指標「活躍成績單」與「流量女神造訪次數」，快速掌握 Threads 高流量密碼。

即日起，活躍度高的脆友們有機會獲得「脆資優排行榜」，邊緣脆友也有專屬的「脆邊緣排行榜」。未來 MileLens 也將相繼推出 Threads 網紅數據庫以及 Threads 進階數據分析功能，助攻品牌探索 Threads 網紅行銷與社群經營的無限可能。

▲MileLens Threads 數據分析工具，提供帳號活躍成績「脆資優排行榜」與「脆邊緣排行榜」，讓脆友們快速了解自己脆帳號的整體聲量排名。（圖／品牌提供）
▲MileLens Threads 數據分析工具，提供帳號活躍成績「脆資優排行榜」與「脆邊緣排行榜」，讓脆友們快速了解自己脆帳號的整體聲量排名。（圖／品牌提供）
MileLens 累積超過 900 萬筆網紅數據　AI 技術獨家分析網紅業配力

近期 MileLens 也祭出多項 AI 功能更新，以 AI 大數據輔助品牌找網紅，像是「一鍵網紅包」，只需輸入欲合作的產品，AI 便能自動推薦一批網紅組合包。

MileLens 由 CloudMile 萬里雲 AI 團隊獨家開發，現已累積超過 900 萬筆網紅數據，且每日持續新增超過千萬筆社群資料，旗下網紅數據庫除支援 Facebook、Instagram、YouTube 外，近期也跨足時下最夯 Threads 以及 Tiktok、Reels、Youtube Shorts 等短影音社群，提供品牌最全面的網紅社群數據洞察。如有興趣免費使用 MileLens 獨家開發 Threads 數據分析工具，歡迎點擊連結

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