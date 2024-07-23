被林襄喊臭馬傑森！本人「11字回應」釣出舊愛 粉絲暴動：請結婚
啦啦隊女神林襄在明星賽中為舊愛桃猿馬傑森應援，狂喊「臭馬傑森」帶動全場氣氛，效果十足，儘管明星賽已經落幕，「臭馬傑森」效應卻在網路上持續發酵，馬傑森被問到為何在聽到林襄喊口號時仍處驚不變，他坦言：：「這就是訓練穩定性的時候」，消息傳到林襄耳裡，沒想到本人竟回覆兩字，讓粉絲忍不住直呼：「請他們結婚。」
記者吳昕蓓／綜合報導
林襄過去和馬傑森曾傳出戀情，儘管兩人感情見光死，但林襄一直態度大方，還在球隊的YouTube頻道轉播賽事中笑罵對方「臭馬傑森」，更在明星賽中將「臭馬傑森」融入加油口號中，帶動全場3萬人替舊愛應援，馬傑森當下在打擊區雖然有聽到應援，卻仍然面不改色，有人問道為何他那麼淡定？馬傑森也表示：「這就是訓練穩定的時候。」
馬傑森的回應在網路上瘋傳，還有粉絲直接把對話截圖傳給林襄，對此，身為舊愛的她僅回覆：「愛裝」，短短兩個字卻充滿打情罵俏的意味，讓網友全都嗨翻直呼，「林襄的意思是，馬傑森看到林襄時都很不鎮定」、「超好笑，拜託請他們結婚」、「期待出現球場求婚戲碼」、「幹什麼幹什麼！狗糧是這樣撒的嗎？」
事實上，林襄當時受訪時被問到此事，坦然表示：「沒有啊，就是好玩啊，因為明星賽啊，那是應援團長CUE我喊的。」馬傑森也回應：「打擊時有聽到全場3萬多人一起吶喊，明星賽好玩嘛，我很享受打擊的感覺」，直言下場時連隊友都在喊，「大家幫我一起喊蠻享受的。」