李晧禎無緣明星賽！她PO沒表情、折爛票根照片　粉絲心疼破表

被林襄喊臭馬傑森！本人「11字回應」釣出舊愛　粉絲暴動：請結婚

▲林襄（左圖）在明星賽中喊「臭馬傑森」應援，馬傑森（右圖）被問到當下處驚不變的原因，表示：「這就是訓練穩定的時候。」消息傳到林襄耳裡，本人竟回覆兩字，讓粉絲忍不住直呼：「請他們結婚。」（圖／林襄、馬傑森IG）
▲林襄（左圖）在明星賽中喊「臭馬傑森」應援，馬傑森（右圖）被問到當下處驚不變的原因，表示：「這就是訓練穩定的時候。」消息傳到林襄耳裡，本人竟回覆兩字，讓粉絲忍不住直呼：「請他們結婚。」（圖／林襄、馬傑森IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

啦啦隊女神林襄在明星賽中為舊愛桃猿馬傑森應援，狂喊「臭馬傑森」帶動全場氣氛，效果十足，儘管明星賽已經落幕，「臭馬傑森」效應卻在網路上持續發酵，馬傑森被問到為何在聽到林襄喊口號時仍處驚不變，他坦言：：「這就是訓練穩定性的時候」，消息傳到林襄耳裡，沒想到本人竟回覆兩字，讓粉絲忍不住直呼：「請他們結婚。」

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▲林襄今天裝備升級，拿「臭馬傑森」毛巾應援。（圖／林襄IG、讀者提供）
▲林襄拿「臭馬傑森」毛巾應援。（圖／讀者提供）
林襄過去和馬傑森曾傳出戀情，儘管兩人感情見光死，但林襄一直態度大方，還在球隊的YouTube頻道轉播賽事中笑罵對方「臭馬傑森」，更在明星賽中將「臭馬傑森」融入加油口號中，帶動全場3萬人替舊愛應援，馬傑森當下在打擊區雖然有聽到應援，卻仍然面不改色，有人問道為何他那麼淡定？馬傑森也表示：「這就是訓練穩定的時候。」

馬傑森的回應在網路上瘋傳，還有粉絲直接把對話截圖傳給林襄，對此，身為舊愛的她僅回覆：「愛裝」，短短兩個字卻充滿打情罵俏的意味，讓網友全都嗨翻直呼，「林襄的意思是，馬傑森看到林襄時都很不鎮定」、「超好笑，拜託請他們結婚」、「期待出現球場求婚戲碼」、「幹什麼幹什麼！狗糧是這樣撒的嗎？」

▲（圖／翻攝自threads）
▲馬傑森透露自己當下心情，林襄得知後回覆：「愛裝。」（圖／翻攝自threads）
事實上，林襄當時受訪時被問到此事，坦然表示：「沒有啊，就是好玩啊，因為明星賽啊，那是應援團長CUE我喊的。」馬傑森也回應：「打擊時有聽到全場3萬多人一起吶喊，明星賽好玩嘛，我很享受打擊的感覺」，直言下場時連隊友都在喊，「大家幫我一起喊蠻享受的。」

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