「樂天女孩」筠熹遭黑粉狂酸 憤怒反嗆：先把腦袋找出來！
一年一度的中華職棒明星賽在上週日順利落幕，除了吸引眾多球迷到場應援外，充滿活力的啦啦隊也是焦點之一。只是沒想到，在賽後隔日RakutenGirls（樂天女孩）的成員筠熹竟發文表示看到黑粉攻擊啦啦隊女孩，氣得她在社群平台上憤怒喊話酸民：「在酸人之前先把腦袋找出來！」
記者史平旭／綜合報導
身為啦啦隊Rakuten Girls紅隊隊長的筠熹憑藉甜美俏麗的外型收穫大量粉絲，不過與溫和外表不同的她，遇到「黑粉」時，也會收起好脾氣毫不留情的痛罵對方。昨（22）日，筠熹在Threads寫下在明星賽後，看到有人留言攻擊啦啦隊成員們，氣憤的她忍不住直言：「真的很有事！」狂酸黑粉：「腦袋是個很好的東西，在酸人之前先把腦袋找出來！」同時也無奈感嘆，十分羨慕能夠集結在一起反擊黑粉的人，希望自己未來也能強大到把「沒腦袋」的人擊敗。
貼文發布後也吸引大批粉絲留言：「誰敢欺負我們的樂天女孩！我和猿氣一起來守護」、「就某角度來說...熹瓜妳一個人就會擊敗一堆酸民了...我都懷疑熹瓜妳是不是有欠咖屬性......」、「這些無腦酸民，真是可悲的集合體」、「我其實都很佩服妳們女孩可以在滿場的球迷面前應援，賽後還這麼親民的幫忙簽名，如果是我下班直接累死連動都不想動！」鼓勵每一位散播元氣的啦啦隊女孩，不要因外界的聲音而傷心。